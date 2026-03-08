Los contratos indefinidos a mujeres suponen menos de un cuarto del total

El mercado laboral de las comarcas muestra una clara doble tendencia: el predominio del sector servicios como gran motor de la contratación y una ventaja masculina en los contratos iniciales de carácter indefinido. Si nos ceñimos solo en las féminas, los acuerdos laborales temporales fueron 316 y los indefinidos, solo 98, además de 14 conversiones a indefinidos. Es la foto fija del balance ministerial de enero.

En el conjunto de los municipios se contabilizan 146 contratos indefinidos iniciales para hombres, frente a 98 para mujeres. La brecha se reduce ligeramente en las conversiones a indefinido, con 14 para féminas y 12 para varones, pero el desequilibrio en la contratación indefinida de entrada sigue siendo evidente. La situación se invierte, sin embargo, en el empleo temporal. Las mujeres suman 316 contratos temporales iniciales, frente a 250 de los hombres, una distancia de 66 acuerdos que apunta a una mayor presencia femenina en las fórmulas laborales más precarias o menos consolidadas.

Los mayores focos de contratación de Deza y Tabeirós-Montes reproducen también esa diferencia. En Lalín, el principal mercado laboral del ámbito, se firmaron 72 contratos indefinidos iniciales para hombres frente a 47 para mujeres. En A Estrada, segundo gran polo de empleo, el reparto también favorece a los varones, con 47 acuerdos indefinidos frente a 39. En Silleda la distancia resulta igualmente apreciable, con 16 para hombres y siete para mujeres

Más allá del tipo de contrato, el reparto por sectores vuelve a dejar un mensaje claro: el sector servicios monopoliza la contratación. De los 859 acuerdos registrados, 557 corresponden a servicios, lo que equivale al 64,8% del total. A mucha distancia aparecen la industria, con 186 contratos (21,7%), la construcción, con 71 (8,3%), y la agricultura, con 39 (4,5%). Ese predominio del terciario se repite en casi todos los municipios. Lalín, con 221 contratos en servicios, y A Estrada, con 211, concentran la mayor parte del empleo generado en este ámbito. También en Silleda el grueso de la contratación se sitúa en este sector, con 60 acuerdos, mientras que en Vila de Cruces alcanza 26 de los 30 contratos contabilizados, lo que muestra una dependencia casi total del terciario.

La industria mantiene un papel relevante, aunque muy por detrás de los servicios. Destaca especialmente Agolada, donde suma 78 contratos, una cifra que la convierte en el municipio con mayor perfil industrial del conjunto tras los grandes núcleos. En Lalín, la industria alcanza los 48 contratos, mientras que en A Estrada se queda en 24. La construcción, por su parte, presenta cifras más modestas, con especial incidencia en Lalín (49 contratos) y A Estrada (15).

Por municipios, Lalín lidera con claridad la contratación total, con 329 acuerdos, el 38,3% del conjunto analizado. Le sigue A Estrada, con 261 (30,4%). Ya a mucha distancia aparecen Agolada, con 95, y Silleda, con 93. En el escalón inferior figuran Vila de Cruces (30), Rodeiro (26) y Forcarei (25), mientras que en Dozón el volumen de contratos queda por debajo del umbral que permite ofrecer el dato desagregado.