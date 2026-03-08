Los concellos necesitan 26,7 millones al año para su funcionamiento diario

El gasto de los municipios en bienes corrientes y servicios, la partida que cubre el funcionamiento diario de la administración local, ha registrado un notable aumento en el último lustro. Entre 2019 y 2024, el desembolso conjunto de los ocho ayuntamientos analizados pasa de 22,17 millones de euros a 26,71 millones, lo que supone un incremento de 4,53 millones y una subida del 20,44%, según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Hacienda con la liquidación presupuestaria definitiva.

La evolución confirma una presión creciente sobre los capítulos destinados a sostener la actividad ordinaria de los consistorios: suministros, mantenimiento, contratos de servicios o gastos ligados al día a día de la gestión municipal. En términos absolutos, el mayor aumento corresponde a A Estrada, que eleva esta partida en 2,25 millones de euros, al pasar de 6,65 a 8,90 millones. Se trata, además, de uno de los presupuestos más elevados del conjunto analizado.

Tras A Estrada, el incremento más destacado en euros se registra en Vila de Cruces, con 647.755 euros más que en 2019, hasta situarse en 2,31 millones. También sobresale Lalín, que suma 489.547 euros y supera ya los 8 millones de gasto en bienes corrientes y servicios. Si se atiende al comportamiento porcentual, el mayor repunte se da en Vila de Cruces, donde el gasto crece un 39%. Le siguen Dozón, con una subida del 34,2%, y A Estrada, con un 33,8%. También rebasan el 30% Forcarei (31,8%) y Agolada (31%), lo que evidencia que el alza no se concentra solo en los municipios con mayor volumen presupuestario, sino también en los de menor tamaño.

En el extremo opuesto aparecen Lalín y Silleda, que, pese a incrementar su gasto, lo hacen con más contención. Lalín anota una subida del 6,5%, mientras que Silleda registra un avance del 8,8%. Rodeiro, por su parte, aumenta esta partida un 16,4%.

El retrato global apunta a una tendencia común: mantener en marcha la maquinaria municipal cuesta hoy más que hace cinco años. La subida generalizada de esta partida refleja el encarecimiento de los servicios básicos y de los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos, un comportamiento que gana peso en la estructura presupuestaria local.

Los ayuntamientos han incrementado de forma notable su gasto en personal en los últimos cinco años y pasan de destinar 17,3 millones en 2019 a 21 en 2024, lo que supone un aumento de 3,85 millones y una subida global del 22,2%.

La evolución refleja el mayor peso que han ido adquiriendo las nóminas, los refuerzos de plantilla y los costes laborales dentro de los presupuestos municipales. El mayor incremento en términos absolutos corresponde a Lalín, que eleva su gasto de personal en 1,86 millones de euros, al pasar de 5 a casi siete millones. También destaca Silleda, con un repunte de 1,04 millones, hasta alcanzar los 3,16 millones en 2024. Ambos municipios concentran además los mayores volúmenes de gasto entre los ayuntamientos analizados. Tras ellos se sitúa A Estrada, con 6 millones, aunque su crecimiento en el periodo es más moderado en comparación con Lalín y Silleda: suma 505.635 euros, un 9,1% más que en 2019.

Si se observa la evolución porcentual, el mayor avance lo registra Silleda, donde el gasto en personal se dispara un 49,3% en cinco años. Le sigue Lalín, con una subida del 36,5%, mientras que Agolada también presenta un incremento relevante, del 22,3%. En una franja intermedia aparecen Rodeiro, con un aumento del 12,3%, y A Estrada, con ese 9,1%.

En cambio, las variaciones son mucho más contenidas en Vila de Cruces y Dozón. El primero apenas eleva esta partida un 6,3%, mientras que el segundo lo hace un 3,7%. El único municipio que rebaja el gasto en personal es Forcarei, que pasa de 913.552 euros en 2019 a 903.084 en 2024, con un descenso de 10.468 euros, equivalente a un punto porcentual menos.

Recaudación

Las administraciones locales elevaron su recaudación conjunta por impuestos directos, indirectos y tasas hasta los 25,27 millones de euros, frente a los 24,27 millones contabilizados cinco años antes.

El avance, sin embargo, no fue uniforme. La mejora de los ingresos municipales se apoya sobre todo en el tirón de los impuestos directos, que pasan de 15,20 a 16,53 millones, con un crecimiento del 8,7%, y en menor medida en los impuestos indirectos, que suben un 66,5%, aunque con mucho menos peso en el conjunto. En cambio, la recaudación por tasas retrocede de 8,51 a 7,82 millones, con una caída del 8,1%.

Por municipios, el mayor volumen de ingresos sigue concentrándose en Lalín y A Estrada. Lalín alcanzó en 2024 los 9,03 millones de euros, apenas un 1,7% más, mientras que A Estrada llega a 7,50 millones, con un crecimiento del 8,4%. En el caso lalinense, el aumento de los impuestos directos y de los indirectos no logra compensar del todo el descenso de las tasas. A Estrada, por su parte, refuerza sobre todo la recaudación de impuestos directos y multiplica los indirectos, aunque también reduce ligeramente el ingreso por tasas. El incremento más intenso en términos porcentuales corresponde a Vila de Cruces, que pasa de 1,56 a 1,72 millones, con una subida del 10,9%. También mejoran con claridad A Estrada, Agolada y Silleda, mientras que Dozón apenas registra un avance del 4,3%.

En el lado contrario figuran Forcarei y Rodeiro, los dos únicos municipios que reducen la recaudación total en el periodo analizado. Forcarei baja un 11,6%, al pasar de 1,16 a 1,02 millones, mientras que Rodeiro retrocede un 5,1%, hasta los 1,07 millones. En ambos casos pesan el menor ingreso por tasas y la debilidad de algunas figuras tributarias.

El balance general deja una fotografía desigual. Los concellos ingresan más que hace cinco años, pero el crecimiento es moderado y está muy condicionado por el comportamiento de cada caso.n