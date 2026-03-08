Concello y Ejército analizan colaboraciones para los actos de Joaquín Loriga

El alcalde de Lalín, José Crespo, mantuvo un encuentro con el general del Aire Francisco Braco, jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio (JEMA), en un intercambio que tuvo lugar tras un acto institucional organizado por el Senado en las instalaciones del Ejército del Aire. El regidor agradeció la atención prestada por el general y le trasladó el interés del Concello en contar con la participación del Ejército del Aire en los actos que Lalín está preparando alrededor de la figura del aviador Joaquín Loriga. Francisco Braco puso al alcalde en contacto con los responsables de su departamento para avanzar en las cuestiones en las que la institución militar podría colaborar.

El JEMA mostró la mejor predisposición para participar en los eventos que se organicen tanto este año como en el 2027, cuando se cumplirá el centenario de la muerte de Loriga. El objetivo es reforzar el reconocimiento al aviador lalinense y recordar hitos históricos como el vuelo Madrid-Manila, en el que participó. El Concello trabaja en la organización de actos de diferentes formatos como conferencias, muestras y, a ser posible, exhibiciones aéreas organizadas por el Ejército del Aire, así como la elaboración de documentales que pongan en valor a figura de este pionero de la aviación. Crespo también mostró su satisfacción al ver que en el edificio del Ejército del Aire existe una alegoría a los aviones de la Patrulla Elcano.