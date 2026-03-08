El Concello destinará 6,5 millones de euros a actuaciones en núcleos rurales

El Concello de A Estrada destinará 6,5 millones de euros a actuaciones en el medio rural dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada con fondos europeos. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, durante la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, en la que explicó que el proyecto que concentrará alrededor del 60% de los 10 millones de euros obtenidos por el municipio ya está completamente elaborado.

Resultado de los trabajos de humanización en uno de los núcleos. |

El regidor respondió así a una pregunta de la oposición sobre las previsiones de ejecución de la estrategia europea. Según explicó, el documento se elaboró tras un intenso trabajo de campo y un análisis directo de las necesidades existentes en los distintos núcleos rurales del municipio.

En este sentido, Louzao quiso destacar la metodología seguida para diseñar el proyecto. «No se hizo desde un ordenador ni desde una oficina, ni desde una consultoría en Madrid, en Santiago o en A Estrada. Se hizo recorriendo todo el rural, viendo todas las necesidades y con los técnicos municipales», afirmó durante el pleno. Además, añadió que este modo de trabajo permitió reducir los costes del proyecto para las arcas públicas. «Por lo tanto, este proyecto le salió muy barato a las arcas municipales y a Europa», señaló.

De acuerdo con lo explicado por el alcalde, él mismo participó en el proceso de análisis sobre el terreno junto a los técnicos municipales, visitando distintas parroquias y manteniendo encuentros con asociaciones vecinales, residentes y alcaldes de barrio.

«Estuvimos viendo y hablando con las asociaciones, con los vecinos y con los alcaldes de barrio sobre los problemas reales que tienen con aguas, pluviales o servicios. Todo eso se volcó primero en una base de datos, después en un presupuesto y finalmente en un proyecto», detalló el mandatario local.

Inicialmente, el Concello preveía reservar seis millones de euros para el rural dentro de la EDIL. Sin embargo, finalmente optó por incrementar la cuantía hasta los 6,5 millones de euros con el objetivo de incorporar todas las actuaciones consideradas necesarias por los técnicos municipales.

«Inicialmente teníamos seis millones, pero decidimos reservar 6,5 para el rural para que pudieran entrar todas las necesidades», explicó Louzao. De este modo, el proyecto recoge todas aquellas actuaciones que los servicios técnicos consideraron prioritarias tras un análisis pormenorizado en los distintos núcleos de población. «Tomamos esta decisión de incrementar al máximo la inversión para que no quedara nada fuera», añadió.

Las obras previstas se centran principalmente en la mejora y humanización del espacio público en los núcleos rurales. Entre las actuaciones contempladas figura el hormigonado de las cunetas para ganar espacio para los peatones, creando zonas de paso similares a pequeñas sendas. Además, el proyecto incluye sistemas de recogida de aguas pluviales, nueva señalización vertical y horizontal –incluidas marcas viales conocidas como dientes de dragón–, así como la instalación de mobiliario urbano y soportes para contenedores.

Una vez finalizado el proyecto y ampliado el presupuesto previsto, el siguiente paso será obtener los informes sectoriales necesarios antes de iniciar la licitación de las obras. Según avanzó el regidor, las actuaciones en el rural serán el primer plan que comenzará a ejecutarse dentro de los proyectos contemplados en la EDIL.

Por otra parte, el gobierno municipal tiene previsto realizar visitas a cada parroquia para explicar con detalle las actuaciones incluidas en este plan y los criterios seguidos para distribuir los fondos.

Noticias relacionadas

Finalmente, Louzao destacó el papel desempeñado por los departamentos técnicos del Concello en la elaboración del proyecto. Según subrayó, el hecho de que el trabajo se haya realizado internamente permitirá destinar íntegramente los 6,5 millones de euros a las obras previstas que mejorarán los núcleos rurales del municipio.