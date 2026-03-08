Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clases magistrales de dirección en la Banda de Silleda

La Banda Municipal de Música de Silleda organiza unas jornadas de clases magistrales de dirección, en las que intervino Carlos Garcés Fuentelsaz. Las aulas, en formato teórico y práctico, se han abierto a los músicos tanto de la agrupación juvenil como a los miembros de la banda senior.

