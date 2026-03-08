Para mi casa, primero papel y luego ladrillo

¿Construir o reformar? Digamos que eres una persona joven que está pensando en acceder a su primera vivienda. Seguramente haya muchas preguntas a las que antes no te habías enfrentado, o que ni siquiera habían cruzado tu cabeza. Y es que, a la hora de tomar una decisión del calado económico y vital de este tipo, son muchos los cabos que conviene dejar atados.

Mientras que en el ámbito urbano lo habitual es comprar una vivienda ya construida –sea nueva o de segunda mano–, en el rural se presentan más posibilidades. Por ejemplo, uno puede adquirir un terreno y construir desde cero, o hacerse con una casa o un pajar deshabitado para reformarlo.

En cualquiera de estas situaciones, las conversaciones con el departamento de Urbanismo –en este caso del Concello de A Estrada– suelen ser frecuentes. Son muchos los trámites que deben seguirse para asegurarse de que, más adelante, no surjan sorpresas. Por ello, la concejala responsable de esta área de gobierno, Amalia Goldar, explica algunos de los factores que conviene tener en cuenta antes de tomar una decisión.

El primer paso, si se piensa en levantar una vivienda nueva, es comprobar si el terreno permite construir. La normativa urbanística establece diferentes clasificaciones del suelo y cada una implica condiciones distintas. Por lo general, edificar resulta más sencillo en suelo urbano o en núcleos rurales, donde ya existe cierta estructura de asentamiento y servicios. El suelo rústico, en cambio, suele presentar mayores limitaciones. Además, la parcela debe cumplir una serie de requisitos que fija el planeamiento municipal, como el tamaño mínimo, el acceso desde una vía pública o la posibilidad de conectarse a servicios básicos.

A todo ello se suma la tramitación administrativa necesaria para ejecutar la obra. Cuando se trata de actuaciones de mayor entidad, es imprescindible solicitar una licencia urbanística y presentar la documentación técnica correspondiente. Los plazos de resolución pueden variar según las características del expediente. «De tres a siete meses, pero depende del caso, a veces puede ser más», explica Goldar. Desde el departamento de Urbanismo, añade, se intenta facilitar que los proyectos puedan salir adelante siempre que cumplan los requisitos. «Si existen cosas que se pueden subsanar, se las remitimos al particular para que pueda ponerlo todo en orden y así dar luz verde». No obstante, en determinadas situaciones intervienen también otras administraciones. «A veces entran en juego otras administraciones y ya no depende solo del ámbito municipal. Por ejemplo, Patrimonio, Augas de Galicia…».

La rehabilitación de inmuebles existentes presenta también particularidades propias. Aquellas obras que suponen ampliar la edificación o modificar su volumen necesitan licencia municipal. «Es decir, si tienes una casa y quieres ganarle en altura, necesitas licencia. Si quieres hacer un porche, necesitas licencia. Todo lo que sea aumentar las dimensiones del inmueble original precisa licencia». En cambio, otras actuaciones de menor alcance pueden tramitarse mediante comunicación previa. «Mientras que si lo que quieres es simplemente cambiar lo que ya existe, como reponer ventanas, cambiar tejado o revestir fachada, normalmente con comunicación previa es suficiente».

Antes de tomar una decisión definitiva, desde el Concello recomiendan informarse bien sobre la situación urbanística de cada inmueble o parcela. Conocer de antemano qué se puede hacer y qué trámites serán necesarios permite planificar mejor el proyecto y evitar problemas durante el proceso. Un paso previo que, en muchos casos, puede ahorrar tiempo, dinero y más de un quebradero de cabeza.