Las candidatas a rectora se disputan el voto del electorado de Nogueira

La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira anunció este jueves que no apoyará ni a Rosa Crujeiras ni a Maite Flores en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la USC, tras los encuentros mantenidos con ambas candidatas. La decisión fue comunicada después de una larga reunión con el Colectivo Proxecto Universidade, integrado por más de 40 claustrales electos que respaldaron a Nogueira en la primera vuelta, en la que obtuvo el 15 % del voto ponderado. En un comunicado, el colectivo afirma que «no se ve representado» por ninguna de las dos candidaturas y que tampoco observa «garantías de que se cumplan los objetivos programáticos» que han tratado de negociar en los últimos días.

Desde la candidatura de Maite Flores agradecieron la «predisposición á escoita e ao diálogo» mostrada por el grupo de Nogueira. Sobre el documento que le remitieron, consideran que «responde con claridade ás principais inquedanzas» trasladadas por el colectivo, entre ellas la defensa de la universidad pública, el ejercicio de la autonomía universitaria, el protagonismo de las Ciencias Sociales y Jurídicas y de las Humanidades, la protección de la investigación y el proceso de reforma estatutaria.

Aunque reconocen que les habría gustado un pronunciamiento público de apoyo, señalan que «respectamos a súa decisión de deixar o exercicio do voto á consideración soberana de cada unha das persoas que conforman o seu grupo». Con el objetivo de conformar «un equipo reitoral no que se vexan representadas todas as sensibilidades», la candidatura tratará de «conseguir eses apoios a título individual» en los últimos días de campaña.

Por su parte, desde la candidatura de Rosa Crujeiras manifestaron su deseo de «contar co apoio das persoas que na primeira volta confiaron en Alba». «Tendemos a man para que este proxecto sexa tamén o seu, porque a universidade que queremos construír precisa da forza e do compromiso de toda a comunidade», afirmaron.

En relación con las cuestiones que el colectivo de Nogueira considera fundamentales, desde esta candidatura defienden que «xa os tiñamos como principios reitores» y que no fueron asumidos para captar apoyos, sino que forman parte de su proyecto «dende o comezo».