Emigración
Asesoramiento legal a unos 30 venezolanos afincados en Deza
Recibieron orientación técnica gratuita sobre la nueva regularización y trámites de extranjería
La comunidad venezolana asentada en la comarca de Deza participó ayer en la jornada de asesoramiento legal y técnico celebrada en Lalín, donde más de una treintena de personas recibieron orientación especializada. El encuentro, organizado por la Asociación Venezolanos del Deza en colaboración con la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), se centró en resolver dudas sobre la nueva regularización extraordinaria de inmigrantes, un proceso clave para la estabilización administrativa de los residentes extranjeros. Esta iniciativa forma parte del programa de apoyo al retorno y la integración de la Secretaría Xeral da Emigración, reafirmando el compromiso institucional con la ciudadanía migrante. Los asistentes mostraron un alto grado de participación y satisfacción ante un servicio que facilita el acceso a información jurídica compleja.
