Un 8-M con nombres propios

El 8 de marzo vuelve a llenar de nombres propios la agenda institucional de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, con distintos actos que buscan poner el foco en el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria de muchas mujeres que, desde ámbitos muy diversos, han contribuido a la vida social, económica y cultural de sus municipios.

Las homenajeadas en Cerdedo-Cotobade con familiares, el alcalde y representates de la Corporación. |

En Lalín, el Concello homenajeó este sábado a las ganadoras del XX Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez, un reconocimiento que busca visibilizar el talento y la iniciativa de la población femenina del municipio. En esta edición, el jurado distinguió a Meritxell Mejuto Fernández, María Concepción Sánchez Fernández y Eva González Brea, tres perfiles muy distintos que, sin embargo, comparten una trayectoria marcada por la dedicación y el compromiso.

Así, Mejuto recibió el galardón en la categoría de Xove Empresaria por su proyecto Meri Mejuto Beauty Lounge, un salón de belleza abierto en 2025 que nació, según se destacó, del esfuerzo personal y de muchas horas de trabajo diario. Por su parte, la científica Concepción Sánchez, actual directora del Instituto de Investigaciones Agrobiolóxicas de Galicia, fue reconocida por toda una vida dedicada a la investigación y la ciencia, mientras que Eva González Brea, ganadera y presidenta de la asociación Piares, fue premiada por su implicación en la defensa del papel de la mujer en el rural y su participación activa en el tejido asociativo.

En la parte de Terra de Montes, el Centro Cultural Antonio Fraguas de Cerdedo-Cotobade acogió el mismo día un acto en el fueron homenajeadas Carmen Rodríguez Puente, empresaria de hostelería que dinamizó su entorno con una sala de fiestas, restaurante y hostal en San Xurxo de Sacos; Manuela López Leiro, referente del comercio local tras toda una vida al frente de la conocida Mercería Lita en Tenorio; Urcesina Cabanelas Pérez, propietaria durante años de una tienda de ultramarinos en Aguasantas que funcionó como punto de encuentro para la vecindad; y María Teresa Prado Sueiro, una de las primeras mujeres conductoras de autobús de la zona, que abrió camino en un sector tradicionalmente masculinizado.

La conmemoración continuará hoy, domingo 8 de marzo, en A Estrada, donde el Concello entregará el Premio Honorífico ao Traballo das Mulleres a las hermanas Pili, Ana y Marga Porto Carballo, al frente del restaurante y hostal A Bombilla, en un acto abierto al público que se celebrará a las 19.00 horas en el MOME.

Noticias relacionadas

Asimismo, a estas iniciativas se suma también el reconocimiento promovido por la asociación Mulleres Rurais de A Estrada, que celebrará la XV edición de Mulleres na Memoria Avelina Valladares mañana a las 18.30 horas en la Casa das Letras. En el acto se rendirá homenaje a Pilar Bernárdez Sanluis; Carmen Oca Aguiar; y Anxos Pais, además de recordar a título póstumo a Aurora Sánchez Álvarez, telefonista de la primera central del pueblo.