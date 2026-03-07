El tratado de Mercosur protagoniza el pleno de marzo en A Estrada

El pleno ordinario celebrado el jueves en el Concello de A Estrada estuvo marcado por el debate en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a raíz de dos mociones presentadas por el BNG y el Partido Popular relacionadas con el impacto de este tratado en el sector primario, siendo esta última la finalmente aprobada con los votos del equipo del gobierno local.

La iniciativa del BNG proponía que el Concello expresase su rechazo al acuerdo al considerar que supone una amenaza para agricultores y ganaderos, al permitir la entrada de productos procedentes de terceros países que no estarían sujetos a los mismos estándares que los productores europeos. La moción fue rechazada con los votos del Partido Popular.

Por su parte, los populares presentaron a su vez una moción propia centrada en la defensa del sector primario y de los productores del municipio. Desde el BNG denunciaron la «hipocresía» del PP al entender que el texto busca escenificar una defensa del campo sin cuestionar realmente el tratado aprobado en Europa.

El debate reflejó también posiciones distintas entre los grupos de la oposición. El PSOE optó por abstenerse al considerar que el acuerdo puede suponer una oportunidad para los sectores productivos al abrir el acceso a nuevos mercados internacionales. Los socialistas defendieron que se trata de un mercado potencial de unos 600 millones de personas y advirtieron de que el debate está obviando los mecanismos de protección para el sector primario y las exigencias ambientales que deberán cumplir los países de Mercosur.

Por su parte, Móvete votó en contra de la moción del PP al considerar que el tratado perjudica a los productores locales, al favorecer la entrada de productos con menores costes de producción y exigencias regulatorias.

Noticias relacionadas

En el mismo pleno también se aprobó por unanimidad el manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer promovido por la Fegamp. Durante el turno de rogos y preguntas, los grupos de la oposición plantearon cuestiones relacionadas con los fondos europeos, varios proyectos municipales y el contrato del servicio de recogida de basura.