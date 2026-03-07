Silleda acogerá el 14 una concentración por la paz

La Praza da Igrexa de Silleda acogerá el próximo sábado 14 a mediodía una concentración ciudadana en favor de la paz y contra los conflictos armados, en el marco de las movilizaciones impulsadas por el movimiento estatal Parar la Guerra.

Esta plataforma cívica promueve en la misma fecha movilizaciones en numerosas localidades para reclamar el alto el fuego inmediato, el respeto al derecho internacional y una solución política y diplomática a los conflictos armados, poniendo el foco en la grave situación que se vive en Palestina y en el conflicto de Oriente Medio.

La convocatoria incluirá una performance simbólica sobre la situación que está viviendo el pueblo palestino, una iniciativa que se realizará con la colaboración de la comunidad educativa.