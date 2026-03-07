Silleda abre el proceso para contratar a 7 operarios con el +Provincia

Silleda contratará a siete personas como nuevas operarias, durante nueve meses y a través de la línea 3 del programa +Provincia. La junta de gobierno local acaba de aprobar el proceso para seleccionar a estos nuevos empleados, una vez que recibió la comunicación desde la Diputación. Este organismo lleva ya varios años financiando esta iniciativa de contratación.

La oferta incluye una plaza de conductor/a y la contratación de otros seis operarios/as para distintos departamentos, para realizar tareas vinculadas al plan de conservación y funcionamiento de bienes y servicios municipales. La selección seguirá las pautas de procesos similares de los últimos años: la Oficina de Emprego enviará un listado con los candidatos y candidatas, y después el Concello elaborará un concurso de méritos y entrevistas. Los contratos laborales serán a tiempo completo, de 37,5 horas semanales.