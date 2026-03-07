Bioseguridad
El Salón Teatro acoge el día 11 una charla sobre dermatosis nodular
La jornada que organiza Medio Rural está abierta a los ganaderos de toda la provincia
Redacción
La Consellería do Medio Rural organiza el próximo miércoles, día 11, una charla sobre dermatosis nodular contagiosa. La sesión tendrá lugar en el Salón Teatro de Lalín, a las 11.00 horas, y está abierta a todos los ganaderos de la provincia.
La sesión de la próxima semana se enclava en un ciclo de jornadas que ofrece Medio Rural en las cuatro provincias y que arrancan este lunes en el concello coruñés de Ordes ( (a las 10.30 horas en el auditorio Carmen Regueira); para continuar el martes 190, a las 11.00 horas en el salín de actos de la Delegación de la Xunta en Lugo, y rematar el jueves 12, a las 10.30 horas en el salón de actos de la delegación de la Xunta en Ourense.
Con estos encuentros la Consellería do Medio Rural quiere concienciar a los ganaderos sobre el impacto de este enfermedad en la cabaña ganadera bovina, y recordar las medidas de bioseguridad preventivas que marcó el gobierno autonómico, amén de explicar las condiciones marcadas en la actualidad para la vacuna,
Las medidas preventivas siguen en vigor hasta el 31 de marzo, pero pueden ampliarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Así, están permitidas las ferias, certámenes, pujas mercados y exhibiciones, para las que sigue siendo precisa l autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, y solo pueden acudir reses de explotaciones gallegas.
