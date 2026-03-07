Denuncia
El PSOE lleva a la Valedora el «uso partidista» de recursos municipales
Redacción
El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade registró una queja formal ante la Valedora do Pobo para que investigue el que considera un uso partidista, opaco y continuado de los recursos públicos municipales por parte del alcalde, Jorge Cubela López. Según denuncia el grupo socialista, el alcalde está pervirtiendo la propia figura institucional de la Alcaldía y los canales oficiales del Concello, especialmente las redes sociales institucionales, «hasta hacer prácticamente indistinguible la institución municipal de la promoción política del Partido Popular».
Según la portavoz socialista, Ana Couto, «non estamos ante erros puntuais nin ante unha simple discrepancia política. Estamos ante un modelo de goberno que confunde institución con partido e cartos públicos con propaganda».
Denunciaron el uso de un teléfono municipal asociado a la Alcaldía en propaganda del Partido Popular; la utilización de las redes sociales oficiales del Concello como instrumento de ataque político, incluyendo la difusión de un vídeo partidista desde el perfil institucional y la ocultación sistemática de la actividad de la oposición; y la contratación continuada de la empresa Viravolta Comunicación por 1.200 euros mensuales más IVA, con facturas idénticas mes tras mes, sin desglose ni justificación de los trabajos realizados, y con levantamientos de reparos de Intervención.
