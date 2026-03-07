La muestra «Os Monos de Laxeiro» llegará a Lalín a finales de septiembre

La exposición Os Monos de Laxeiro recalará en Lalín a finales de septiembre. La junta de gobierno aprobó el gasto de 2.850 euros a favor de la Fundación Laxeiro para la gestión y coordinación de esta muestra que podrá visitarse en la capital dezana entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre. La exposición incluye todas las viñetas humorísticas que Laxeiro publicó en prensa, en concreto en los periódicos El Pueblo Gallego y FARO DE VIGO en los años 1928, 1929 y 1930. Esta singular colección del artista lalinense se inauguró en 2018 en la sede de la Fundación Laxeiro, en Vigo, con el investigador de Lalín Manuel Igrexas como comisario.

Sin dejar las artes y también los acuerdos de la junta de gobierno local del pasado 27 de febrero, allí se dio el visto bueno al contrato de menor de suministro de 75 obras firmadas por el pintor José María Barreiro que serán empleadas como regalo institucional. El gasto total asciende a 7.837 euros.

Gran Praza

En otro orden de cosas, en este órgano del gobierno municipal se aprobaron otros proyectos o la gestión de subvenciones ante otras administraciones públicas. Entre ellas consta la solicitud a la Diputación provincial de la aportación que le correspondería al ayuntamiento en el Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal (Máis Provincia) 2026-2027, en este caso en la anualidad del presente ejercicio. Los fondos, que ascienden a 638.241 euros, permitirían al Concello afrontar la anualidad del proyecto de compra de terrenos para la construcción de la Gran Praza. Y dentro de otra línea del mismo plan, ya a mediados de enero se propuso al organismo provincial una transferencia de 353.053 euros para financiar la contratación de una veintena de desempleados.

Además, la junta de gobierno aprobó un contrato menor para la reposición de apoyos en la línea eléctrica de acceso a la casona de Mouriscade, dañada por el temporal. La empresa Elecnor asumirá los trabajos por 4.961 euros. Y la sociedad Persianas Deza resultó adjudicataria de mejoras en las escuelas infantiles, en este caso en un contrato que asciende a 4.598 euros. Con cargo al Fondo de Compensación Ambiental se propone la compra de un tractor por 105.353 euros. Además, se autorizó el pago de 8.040 euros de la aportación anual del Concello al Grupo de Desenvolvemento Rural.