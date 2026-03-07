La mitad de la madera quemada en O Sexo continúa en el monte

La concejala del BNG de Agolada, Susana Tato, trasladó en el pleno de este jueves un ruego de los vecinos y vecinas de O Sexo, Agra, A Baíña, Val, Berredo y Artoño, para que la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visite esta zona, donde el pasado verano ardieron más de 500 hectáreas. Tato señaló que en noviembre del año pasado, cuando la Xunta convocó las ayudas para la restauración, los afectados presentaron solicitudes para un aporte económico con el que cambiar tejados y cierres quemados, así como «danos en camiños pola saca da madeira ou destrozos no Muiño da Baiña. Moitas desas solicitudes privadas non foron resoltas, e ainda queda un 50% da madeira queimada sen retirar do monte», matizó la edil. Tato indicó que la conselleira sí estuvo en la zona meses atrás, pero en Sexto, donde no hubo incendios.

Sobre estas ayudas para reparar daños pero en la línea destinada a administraciones la concejala del PP, Carmen Seijas, apuntó que «Agolada tivo un prazo para pedir esas subvencións, e dende aquí non se tramitou nada, mentres algúns municipios de Ourense obtiveron ata 800.000 euros» para, por ejemplo, reparar ayudas y caminos.

Pago a proveedores

A preguntas de Susana Tato el alcalde, Óscar Val, apuntó que en las próximas semanas su gobierno presentará un presupuesto . No fue la única alusión a las cuentas del concello ya que durante su turno de ruegos y preguntas del PP su portavoz, Carmen Seijas, presentó un listado de cuestiones centradas en la situación de las arcas municipales.

Así, Seijas recordó que según datos del Ministerio de Hacienda, Agolada presenta una deuda de casi 830.000 euros y un periodo medio de pago a proveedores de casi 98 días, «máis do triple do estipulado pola lei». Apunta que Óscar Val fue designado como nuevo regidor el 17 de diciembre, hace casi 3 meses, «e debe 300.000 euros máis que o anterior alcalde». La portavoz popular exigió explotaciones sobre la pérdida de una ayuda de 120.000 euros, procedente de la Xunta, para la mejora de las infraestructuras del polígono industrial. Sobre esta dotación, el PP quiso conocer las gestiones del ejecutivo local desde 2019, el año en que entró en el gobierno y «qué hai daquelas promesas dunha chea de empresas que ían vir».

El PP urge iniciativas para atraer empresas para el parque empresarial de Merlín, «onde hai agora menos empresas que cando vostedes entraron no goberno» y también para fomentar el empleo. Una de ellas es el taller que organiza Agolada junto a los municipios de Rodeiro y de Dozón y que este año tendrá que organizar el municipio agoladés, pero que no va a materializarse por que «a última hora non se quixo facer cargo do procedemento».

Por último, los populares recordaron que el anterior regidor, Luis Calvo, compró en su momento un teléfono de alta gama, y preguntaron si el ya expolítico devolvió el terminal, puesto que había sido comprado «a conta de todos os veciños e veciñas». En caso de que esta línea de teléfono fuese devuelta al municipio, «queremos ter acceso ás chamadas realizadas dende o día da renuncia por parte de Calvo». El PP también se interesó por la reapertura del gimnasio, equipado por la Diputación y sin actividad desde hace un año.