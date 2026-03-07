«A Loriga le preguntaría qué le impulsó a coger y promover ese vuelo»

Marcelino Sempere Doménech es teniente coronel del Cuerpo General Escala de Oficiales del Ejército del Aire, doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Geografía e Historia (Cum Laude) por la Universidad de Murcia. Tiene diversas publicaciones sobre historia contemporánea, militar y aeronáutica, así como de biblioteconomía y especialista en la figura del as de la aviación Joaquín Loriga.

-¿Qué cualidades destacaría de la personalidad de Loriga como aviador y como ingeniero?

-Realmente es que tenía muchas y va a destacar por su capacidad de aprendizaje y su habilidad en el vuelo porque tiene la formación completa. Hay que tener en cuenta que la formación de los artilleros era muy dura y exigente. Él saca su formación en artillería con brillantez y eso ya le permite tener una formación muy parecida a la de un ingeniero. De hecho, entonces a los artilleros les convalidaban el título de ingeniero y una formación científica. También demuestra valor en la campaña de África y está condecorado. O sea que tiene la inteligencia, los conocimientos, el valor demostrado y la habilidad del vuelo. Por lo tanto, esto hace que sea todo un líder y una persona con cierto carácter. Parece ser que se casó sin permiso de sus padres.

-Durante el raid, la patrulla sufrió múltiples averías y aterrizajes de emergencia (como el de Macao). ¿Cómo gestionó Loriga la presión de ver que tres aviones partieron y sólo uno llegó originalmente a la meta?

-La patrulla Elcano, que el 5 abril celebramos el centenario del despegue, realmente iban a ser dos aviones nada más: el de Loriga y el de Martínez Esteve porque son ellos los que tienen la idea, que les surge cuando van a París en 1923 a recoger aviones y a la vuelta el comandante Carrillo, que es el gran líder en la Guerra de África de la aviación española, es el que dice que si somos capaces de ir a París, coger un avión situarlo en Melilla, somos capaces de hacer un viaje como el que están haciendo todos los aviadores del momento. Entonces es cuando él y Martínez Esteve proponen el hacer un viaje hacia Oriente. Los viajes más largos sobre tierra se podían hacer Oriente. Con un avión terrestre meterte en el mar en aquella época pues no era viable. Es cuando se compran los Breguet XIX para el desembarco de Alhucemas y el 29 y el 30 se reservan para hacer el vuelo, que son uno para Loriga y el otro para Martínez Esteve. Este último se pone malo y entonces Loriga busca a otro ayudante y aparece Eduardo González Gallarza. También hay que decir que los tres son de la promoción de 1920 igual que el comandante Ramón Franco, la gran promoción de 95 pilotos. Se conocen todos pero cuando Esteve se reincorpora a aviación le preparan un avión a prisa y corriendo, que se queda a mitad de camino.

-Como historiador y militar, si pudiera hacerle una sola pregunta a Joaquín Loriga sobre aquel vuelo, ¿cuál sería?

-Uf, sería difícil. Es que las respuestas están contestadas. En el libro de Madrid-Manila lo cuentan y lo dicen todo. Lo que yo le preguntaría a Loriga es qué sintió al aterrizar en Manila aunque lo cuentan allí también. La preguntaría sería qué le impulsó personalmente a coger y promover ese vuelo. Realmente la propuesta del vuelo es de 1924, lo que pasa es que hasta el 26 no lo pueden llevar a cabo. En el 24 se compran los aviones y se reservan. El 25 es el famoso desembarco de Alhucemas y realmente la pregunta sería qué pensaban mientras esperaban el momento de hacer el vuelo porque ese es el instante clave: desde que tienen la idea hasta que por fin lo pueden hacer. En diciembre del 25, cuando se autoriza el vuelo, porque tienen el avión comprado, tiene el permiso de la aviación pero hace falta que el Gobierno lo autorice y eso es diciembre. Ahí pasan un par de años en los que Loriga se dedicó a prepararlo, buscar la metodología, de ver la ruta correcta y, sobre todo, la decisión que toman de seguir una ruta un poco más larga para volar más sobre tierra firme y sobre seguro.

-¿Por qué es importante que las nuevas generaciones de españoles y de militares conozcan hoy, en 2026, lo que hicieron Loriga, Gallarza y Esteve?

-Es muy importante porque estamos hablando de una historia muy bonita de superación, de valor, de perseverancia y de gente que es capaz de superar las dificultades y de aprovechar los elementos que tiene y sacarle el máximo partido. Entonces, es una lección de valores muy importante para la sociedad. Es decir, no poner la excusa de que no tengo medios, no, que de lo que tienes seas capaz de sacarle el máximo partido posible. Y con los medios que tuvieron ellos fueron capaces de hacerlo y de aportar lo máximo a la sociedad española. Con este vieja fueron capaces de recuperar el espíritu español y de elevar a una sociedad que venía del desastre del 98, de la Semana Trágica de 1909 o el desastre del 21 en África. Se trata de una sociedad que estaba más atrasada y fueron capaces de levantar ese espíritu y decir que somos capaces y que estamos aquí. De hecho, cuando llegaron a Manila hubo contestación política por parte de los filipinos porque hubo una reivindicación del período español con la llegada de los tres ases de la aviación. Tengamos en cuenta que Filipinas estaba con un problema de autonomías muy potente en esos años. La llegada de la Elcano supuso por lo tanto una efervescencia española poco habitual.

Noticias relacionadas

n