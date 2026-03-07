Lalín reedita las charlas sobre sexualidad en los centros educativos

El Concello de Lalín, continúa desarrollando durante este curso escolar el plan Abeirar: Proxecto de Educación Sexual Integral para Infancias, una iniciativa dirigida al alumnado de Educación Primaria de los centros públicos del municipio.

El programa está dirigido al alumnado de 1º a 5º de Educación Primaria, llegando a más de 700 menores, y se desarrollará a lo largo del curso escolar, desde octubre del año pasado hasta el mes de mayo mediante sesiones adaptadas la cada grupo y a sus necesidades evolutivas del alumnado.

Busca acompañar a las menores en el conocimiento de su identidad, de las relaciones afectivas y de la diversidad, fomentando una visión amplia, igualitaria y respetuosa de la sexualidad. Además, pretende implicar a toda la comunidad educativa en la construcción de un espacio seguro donde las crianzas puedan expresar sus dudas e inquietudes con libertad. Será entre el 11 de este mes y el 28 de abril, en los centros de Cercio, Prado, Vilatuxe, Xesús Golmar y Manuel Rivero.

Además los días 9 y 10 de este mes la educadora social y sexóloga Noelia Moureau impartirá la charla PorNo(n) Educar al alumnado de 6º de primaria del CEIP Xesús Golmar. La misma ponente repetirá conferencia, en este caso ya para el público adulto, el 29 de abril en el edificio sociocultural.