Jornada informativa de Venezolanos del Deza

La Asociación Venezolanos del Deza celebra esta mañana una jornada informativa en su sede de la calle Memorias dun neno labrego de Lalín. Se llevará a cabo entre las 10.00 y las 14.00 horas con el objetivo de ofrecer asesoramiento gratuito a los migrantes, emigrantes o retornados de la comunidad venezolana residente en la comarca dezana.