Infraestructuras
Informe ambiental favorable para la variante de la EP-7016
La Xunta da un nuevo paso en el proceso administrativo, aunque sigue pendiente el visto bueno de Transportes
La conexión entre la carretera provincial EP-7016 y la N-640 en el entorno de As Casetas ha sumado un nuevo avance administrativo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este viernes el informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de mejora de la seguridad vial entre ambas vías, promovido por la Diputación de Pontevedra.
El documento, emitido el pasado 20 de febrero por la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, concluye que la actuación puede seguir adelante con determinadas condiciones. Su publicación supone un nuevo paso dentro de la tramitación administrativa del proyecto.
Con todo, desde el Concello explican que si bien este informe positivo es un avance, el principal obstáculo que bloqueó la infraestructura hasta ahora no estaba en la administración autonómica. Concretamente, desde el gobierno local recuerdan que el problema se encontraba en el Ministerio de Transportes, al tratarse de una conexión con la carretera estatal N-640.
En este sentido, el Concello señala que actualmente se mantienen conversaciones a tres bandas entre la Diputación de Pontevedra, el propio ayuntamiento y el Ministerio con el objetivo de dar salida al proyecto, y que el informe ambiental publicado ahora se interpreta como un paso más dentro de ese proceso.
La iniciativa, cabe recordar, contempla crear una pequeña variante de unos 200 metros en el tramo final de la EP-7016 para conectar directamente con la rotonda del punto kilométrico 203 de la N-640, conocida como rotonda de As Colonias. El objetivo es mejorar la seguridad y la visibilidad en este punto de acceso, considerado problemático por la configuración actual del cruce.
Finalmente, la actuación está considerada prioritaria por las administraciones implicadas debido a los problemas de seguridad que presenta el acceso actual.
