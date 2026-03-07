Día Inernacional de la Mujer
Homenaje en el colegio de Forcarei
El CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei celebró este viernes el 8-M con un acto de homenaje a Carmen Fernández, vecina del municipio conocida por su larga trayectoria como panadera. El alumnado participó en un encuentro-coloquio para conocer su historia, su vida laboral y su experiencia tras la jubilación. Durante la jornada también se le entregó un diploma de reconocimiento por su ejemplo de trabajo en el rural. El acto concluyó con la interpretación de la canción Pan de millo y una degustación de este producto tradicional.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita