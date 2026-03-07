Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Inernacional de la Mujer

Homenaje en el colegio de Forcarei

Homenaje en el colegio de Forcarei |

Homenaje en el colegio de Forcarei |

El CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei celebró este viernes el 8-M con un acto de homenaje a Carmen Fernández, vecina del municipio conocida por su larga trayectoria como panadera. El alumnado participó en un encuentro-coloquio para conocer su historia, su vida laboral y su experiencia tras la jubilación. Durante la jornada también se le entregó un diploma de reconocimiento por su ejemplo de trabajo en el rural. El acto concluyó con la interpretación de la canción Pan de millo y una degustación de este producto tradicional.

