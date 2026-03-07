Habita e Inversia, una inauguración por todo lo alto

Habita Inmobiliaria e Inversia Helvetia abrieron las puertas de sus nuevas oficinas ubicadas en la Plaza de Galicia nº 6 de A Estrada, en un evento que se convirtió en una de las jornadas empresariales más concurridas de los últimos tiempos en el municipio. Cientos de personas pasaron por las instalaciones durante el acto de inauguración, en una velada que mezcló la presentación del espacio con el reencuentro entre vecinos, clientes y colaboradores desde hace años.

Las nuevas y llamativas oficinas ubicadas en el antiguo Banco Simeón y en un lugar privilegiado no son un simple cambio de dirección. Representan una apuesta deliberada y simbólica por lo local: desde el diseño hasta la ejecución, todo el proyecto fue realizado por profesionales y empresas de A Estrada y su entorno. Una decisió n que, para Alejandro García Ríos, fundador de Habita y Inversia, no precisa mayor justificación.

Noticias relacionadas

Pinchos en La Bombilla. / Cedida

«Queríamos un espazo que dixese o mesmo que levamos vinte anos facendo. Sen artificios, sen aparencia. Que quen entre se sinta cómodo, que note que aquí se traballa en serio e que aquí se coida cada detalle. Por iso era importante que o fixesen os nosos, xente de aquí, que entende como entendemos nós o que significa facer algo ben feito», manifestó Alejandro García. «Esta empresa ten vínculo profundo con A Estrada, con esa maneira de ser propia deste lugar que non se aprende, lévase dentro. Nunha soa palabra: estradensismo».