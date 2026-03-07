8-M
Gol a favor de la igualdad en A Estrada
El Novo Municipal acogió ayer un partido de fútbol femenino organizado por la RFGF para poner en relieve el papel de la mujer dentro del deporte y en la sociedad, con representantes numerosos sectores
El balón echó a rodar ayer en el Novo Campo Municipal de A Estrada con un objetivo que iba más allá del resultado. En la antesala del Día Internacional de la Mujer, la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) organizó la segunda edición de su partido por la igualdad, una cita que combinó reivindicación, reconocimiento y deporte para visibilizar el papel de la mujer en el fútbol y en la sociedad.
El encuentro arrancó con la lectura de un manifiesto a cargo de la presentadora y reportera Fátima Pego. Acto seguido, la federación rindió homenaje a varias mujeres vinculadas al fútbol gallego en distintos ámbitos. Así, recibieron un reconocimiento Adriana Vázquez Figueroa, presidenta del CD Sar Extramundi; la entrenadora Lucía Abreu, del AJ Lérez; la futbolista Alba Torres Becerra, del Victoria FC de Santiago; y la árbitra Mayra Camila Araujo.
Más tarde, sobre el césped del municipal se disputó un partido de fútbol en el que participaron mujeres procedentes de diferentes sectores profesionales: desde actrices y creadoras de contenido hasta responsables políticas, representantes de clubes y miembros de la federación. Entre ellas se encontraban, por ejemplo, las actrices Noelia Rey y Belén Xestal, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, o la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.
Por su parte, desde el Concello de A Estrada subrayaron el valor simbólico de la iniciativa. La concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, destacó que se trata de una forma de reivindicar la igualdad «desde la alegría del deporte» y recordó que durante mucho tiempo el fútbol fue un ámbito prácticamente masculino. «Hoy nadie discute la presencia de las mujeres en el fútbol, ya sea como jugadoras, árbitras o entrenadoras», apuntó.
En la misma línea, la concejala de Cultura, Lucía Seoane, que también saltó al campo, resumió el espíritu de la jornada con una metáfora futbolística: «Estamos aquí para ver si conseguimos meterle un gol a la desigualdad». Una forma lúdica, añadió, de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, utilizando el deporte como altavoz para reivindicar la igualdad dentro y fuera del terreno de juego.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita