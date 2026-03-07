Gol a favor de la igualdad en A Estrada

El balón echó a rodar ayer en el Novo Campo Municipal de A Estrada con un objetivo que iba más allá del resultado. En la antesala del Día Internacional de la Mujer, la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) organizó la segunda edición de su partido por la igualdad, una cita que combinó reivindicación, reconocimiento y deporte para visibilizar el papel de la mujer en el fútbol y en la sociedad.

Las participantes, posando en grupo. |

El encuentro arrancó con la lectura de un manifiesto a cargo de la presentadora y reportera Fátima Pego. Acto seguido, la federación rindió homenaje a varias mujeres vinculadas al fútbol gallego en distintos ámbitos. Así, recibieron un reconocimiento Adriana Vázquez Figueroa, presidenta del CD Sar Extramundi; la entrenadora Lucía Abreu, del AJ Lérez; la futbolista Alba Torres Becerra, del Victoria FC de Santiago; y la árbitra Mayra Camila Araujo.

Más tarde, sobre el césped del municipal se disputó un partido de fútbol en el que participaron mujeres procedentes de diferentes sectores profesionales: desde actrices y creadoras de contenido hasta responsables políticas, representantes de clubes y miembros de la federación. Entre ellas se encontraban, por ejemplo, las actrices Noelia Rey y Belén Xestal, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, o la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.

Por su parte, desde el Concello de A Estrada subrayaron el valor simbólico de la iniciativa. La concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, destacó que se trata de una forma de reivindicar la igualdad «desde la alegría del deporte» y recordó que durante mucho tiempo el fútbol fue un ámbito prácticamente masculino. «Hoy nadie discute la presencia de las mujeres en el fútbol, ya sea como jugadoras, árbitras o entrenadoras», apuntó.

Noticias relacionadas

En la misma línea, la concejala de Cultura, Lucía Seoane, que también saltó al campo, resumió el espíritu de la jornada con una metáfora futbolística: «Estamos aquí para ver si conseguimos meterle un gol a la desigualdad». Una forma lúdica, añadió, de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, utilizando el deporte como altavoz para reivindicar la igualdad dentro y fuera del terreno de juego.