A Estrada apuesta de nuevo por una gran carpa fija para las fiesta del Salmón y la Sidra

Finalizadas las fiestas de Carnaval y con la Semana a Santa a un paso, A Estrada ya mira hacia la «temporada grande» de sus celebraciones. Desde el tercer fin de semana de mayo hasta el primer fin de semana del mes de julio, el municipio estradenses volverá a ser una fiesta con cuatro eventos marcados en rojo en el calendario: la Festa do Salmón, la Feira da Sidra, las Festas de San Paio y la Rapa das Bestas.

Entre los preparativos para ese maratón de comida, bebida, música y tradición, está la preparación de la plaza del Concello para acoger las dos principales citas gastronómicas, el Salmón y la Sidra, dos eventos separados por solo tres semanas. En este sentido, el gobierno local sorprendió el año pasado con la instalación de un carpa de grandes dimensiones que ocupaba buena parte de la plaza y que se mantuvo fija a lo largo de las tres semanas. Este año, el gobierno local apostará por el mismo sistema. Así, está previsto que una carpa similar se instale en la plaza del 15 de mayo, antes de la Festa do Salmón, y se retire el 7 de junio, una vez rematada la Feira da Sidra.

Esta apuesta rompe con la forma de proceder de años anteriores, en los que se instalaban carpas móviles más pequeñas que se retiraban entre una fiesta y otra. Esta carpa de grandes dimensiones y fija permite sin embargo realizar en ella eventos de todo tipo a lo largo de esas tres semanas. El año pasado por ejemplo se organizaron varios festivales y actividades culturales aprovechando la ocasión.

Una vez llegados los días grandes, esta carpa permite ofrecer una gran imagen y también es un seguro en caso de coincida con un día de lluvia. Por sus dimensiones ofrece espacio para los puestos de los hosteleros y sidreros pero también para las miles de personas que cada año acuden a ambas citas.