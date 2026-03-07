La escalada del gasóleo encarecerá los servicios de las cooperativas agrarias

Dentro de un mes comienza en Deza la campaña del primer corte de hierba para ensilado, y si por entonces continúa el conflicto bélico en Oriente Medio, las tarifas de la maquinaria serán bastante más altas que las del año pasado. Ante la escalada de precios del combustible, varios trabajadores autónomos ya contactaron con las cooperativas para anunciarles que subirán sus precios por hora para poder cubrir ese aumento de gasto. El presidente de O Rodo, Jesús Montes, apunta que «con ese incremento do custo do servicio, non queda outra que subirlle o prezo aos socios». Así, si una cosechadora podía cobrar antes 20 euros por cada hora de trabajo, con el encarecimiento del diésel puede llegar a los 36. Mucho más alto puede ser el desembolso por un carro mezclador «que pode chegar aos 1.500 euros por mes», al emplear en torno a los 140 litros diarios de diésel.

Fertilizantes y trigo

Los trabajos de abonado y siembra son imprescindibles para las explotaciones ganaderas, porque no sería viable importar todo el alimento para el ganado y porque además varias líneas de la Política Agraria Común cubren prácticas agrarias sostenibles. Los aranceles anunciados por Estados Unidos semanas atrás, la sombra de Mercosur y ahora la guerra convierte en el más difícil todavía adquirir alimento para la cabaña ganadera o para fabricar pienso a un precio que deje márgenes de beneficio. «Dende o inicio do conflicto, xa subiu a cotización do trigo en Bolsa, e suspendeuse a do nitrógeno», explica Montes. Los fertilizantes nitrogenados emplean el gas natural como materia prima y, a diferencia del gasóleo o de la gasolina, los mayoristas no suelen contar con una reserva estratégica de estos abonos. Transportar fertilizantes o cereal se encarecerá en las próximas semanas, en vista de que un camión, por ejemplo, «ten un tanque de 1.000 litros, e consume 40 cada 100 kilómetros». Este jueves, llenar esos 1.000 litros podía costar entre 1.439 y 1.786 euros. El lunes la horquilla era un poco más modesta: entre los 1.330 y los 1.458, casi 300 euros menos.

Durante estas primeras jornadas, sobre precio del combustible y por extensión de cualquier productos pesa más la incertidumbre que el desabastecimiento. En el caso del fertilizante, lo curioso es que el que llega a tierras españolas no procede de la zona del conflicto, sino de Rusia.

El presidente de O Rodo añade que este viernes «tiñamos un pedido a Repsol, e comunicounos que non sabería cándo nolo podería servir. No caso da gasolinera da cooperativa, temos que revisar o prezo pedido a pedido, porque a veces vén 3 céntimos por litro máis caro do que o estamos vendendo». La continua actualización de precios explica el alza del combustible tanto en las compañías como en cooperativas, gasolineras de bajo precio y, en menor medida, estaciones libres.

Charla de biometano en Xuncoga

Otro presidente de cooperativa, en este caso Manuel Fernández, de Xuncoga, confiaba en poder mantener las tarifas del año pasado para sus socios, aunque teme que «os camioneiros que van ao porto da Coruña buscar cereal para facer pienso nos pidan un aumento no pago do transporte». La entidad de segundo grado celebra este jueves (a las 12.30 horas) una reunión informativa con una representante del proyecto Desarrollos Bioenergéticos Agolada, promotora de una planta de biometano en el municipio.

El sector primario tendrá que afrontar una subida de costes en la producción de forraje y pienso, al mismo tiempo que cobra menos por la carne que ceba. ¿Por qué? Porque los transportistas de ganado van a subir sus servicios a los tratantes e intermediarios que, de este modo, se verá forzados a abonar la carne de ternera a un precio inferior al actual para mantener sus márgenes de beneficio. Esto se verá en las próximas semanas en la subasta de Silleda, referencia a nivel autonómico.

Uno de sus tratantes y también ganadero, Alberto Rielo, explicaba que «un porte de gando de Alemania, con 32 animais, pódeme subir 1.000 euros, e eu teño que manter a mesma marxe de ganancia». Este tratante compra reses también en Francia, y suele abastecer varios enclaves españoles, como León. ¿Bajará el consumo de carne de ternera por ese precio final del producto, que también tenderá a encarecerse? «O probable é que se pase a consumir carne máis barata, como coello ou polo».