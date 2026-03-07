Deporte
La Diputación invierte 95.000 euros en equipar el gimnasio de Forcarei
redacción
La Diputación de Pontevedra ha aprobado una ayuda de cerca de 95.000 euros para mejorar el gimnasio municipal de Forcarei dentro del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, un programa provincial dirigido a apoyar a los concellos de menos de 50.000 habitantes.
La aportación, aprobada en la Xunta de Goberno de la institución provincial, permitirá al Concello renovar y ampliar el equipamiento del gimnasio. Entre las actuaciones previstas se incluye la adquisición de nueva maquinaria, elementos funcionales y accesorios deportivos, además de la adecuación del pavimento y del suelo del recinto.
El objetivo de estas mejoras es garantizar unas condiciones más adecuadas de seguridad, funcionalidad y comodidad para la práctica deportiva en estas instalaciones municipales, utilizadas habitualmente por vecinos del municipio.
Asimismo, la ayuda concedida corresponde a la totalidad de los fondos que la Diputación reserva para Forcarei dentro de esta tercera edición del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.
El presidente provincial, Luis López, destacó que este programa permite que los concellos de menor tamaño «se sumen a las transformaciones de la provincia del deporte», al facilitar inversiones destinadas a mejorar instalaciones existentes o dotarlas de nuevo equipamiento.
