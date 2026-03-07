Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras viales

El Concello acomete nuevos bacheos en la Rolda Leste

Personal municipal acondiciona algunas de las zonas más deterioradas del vial circunvalatorio

El Concello de Lalín continúa realizando bacheos en zonas más deterioradas de la Rolda Leste. Son actuaciones con las que se busca, aprovechando la tregua de la lluvia, tapar socavones o puntos con firme muy dañado. El gobierno prevé, a medio plazo, acometer mejoras más ambiciosas, que en ningún caso supondrán una intervención integral.

