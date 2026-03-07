Un certamen permitirá a los escolares convertir sus dibujos en joyas

La Federación Gallega de Joyeros y el Colegio Oficial de Joyería de Galicia (COXGA) ha invitado a los escolares de A Estrada a participar en la XVI edición del certamen «Deseña unha Xoia para a túa Nai», una iniciativa que invita al alumnado gallego a transformar sus dibujos en joyas reales elaboradas por profesionales de la joyería.

Dirigido a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria (0–12 años), el certamen propone un reto creativo muy especial: diseñar la joya que les gustaría regalar a sus madres por el Día de la Madre. Algunos de estos dibujos se convertirán en piezas únicas elaboradas por profesionales de la joyería gallega, transformando la creatividad infantil en auténticas joyas. Un total de 80 finalistas verán reconocido su talento y, entre ellos, 12 pequeños artistas tendrán la oportunidad de ver cómo su diseño cobra vida convertido en una pieza única.

La entrega de premios se celebrará el 1 de mayo, en una gala en la que los finalistas, acompañados por sus madres, descubrirán con emoción las joyas creadas a partir de sus dibujos. Más de 100.000 dibujos presentados en las quince ediciones anteriores convierten el certamen en una iniciativa escolar consolidada.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. En la página web www.coxga.es se pueden descargar las bases y los dípticos de participación.