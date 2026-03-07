Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bandera feminista en la entrada de Silleda

El Concello de Silleda inició este viernes su programación del Día Internacional de la Mujer, con la colocación de la bandera feminista en la Estatua da Muller Labrega. Mañana domingo celebra la jornada del 8-M con varios eventos en el centro cultural Vista Alegre.

