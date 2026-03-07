Avanza la creación de cunetas en la carretera de acceso a Quireza

Las obras de construcción de cunetas en la carretera provincial de acceso a Quireza, en Cerdedo-Cotobade, avanzan dentro del plan de inversiones de la Diputación de Pontevedra correspondiente a 2025. La actuación contempla la ejecución de 536 metros de cunetas para mejorar la canalización de las aguas pluviales y el drenaje de la vía.

El alcalde, Jorge Cubela, visitó ayer los trabajos y destacó que esta intervención permitirá resolver problemas históricos de drenaje y mejorar la seguridad de la carretera. Además, avanzó que la actuación tendrá continuidad en 2026 con una nueva fase similar.

El regidor subrayó también que, sumando esta actuación y la reforma integral previa de la vía, la inversión en esta carretera provincial asciende ya a cerca de 900.000 euros.