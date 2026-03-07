Mejoras viales
Avanza la creación de cunetas en la carretera de acceso a Quireza
Cubela adelanta una nueva fase en el vial, que ya suma 900.000 euros de inversión en reformas
redacción
Las obras de construcción de cunetas en la carretera provincial de acceso a Quireza, en Cerdedo-Cotobade, avanzan dentro del plan de inversiones de la Diputación de Pontevedra correspondiente a 2025. La actuación contempla la ejecución de 536 metros de cunetas para mejorar la canalización de las aguas pluviales y el drenaje de la vía.
El alcalde, Jorge Cubela, visitó ayer los trabajos y destacó que esta intervención permitirá resolver problemas históricos de drenaje y mejorar la seguridad de la carretera. Además, avanzó que la actuación tendrá continuidad en 2026 con una nueva fase similar.
El regidor subrayó también que, sumando esta actuación y la reforma integral previa de la vía, la inversión en esta carretera provincial asciende ya a cerca de 900.000 euros.
