La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

La autopista Santiago-Alto de Santo Domingo cerró el pasado año con un aumento del 4,9% en su tráfico, prácticamente en paralelo al 5% de la AP-9, y se situó entre las vías de peaje que más crecen en España en un ejercicio marcado por fuertes avances en corredores con bonificaciones muy ambiciosas o gratuidad en determinados horarios. En ese contexto, la vía de alta capacidad que conecta la capotal de Galicia y la comarca dezana consolidó una evolución destacada y sumó además un escenario inédito: la incorporación por primera vez de bonificaciones para sus usuarios.

La infraestructura estatal gestionada por Autopista Central Gallega (Acega) firmó durante el pasado curso uno de sus mejores comportamientos recientes al elevar un 4,9% su intensidad media diaria respecto a 2024, según la comparación anual elaborada a partir de la IMD mensual y la variación interanual de cada mes. El avance la coloca en la zona alta del ranking nacional de autopistas de peaje pero con un matiz relevante: su crecimiento está prácticamente calcado al de la AP-9, la gran referencia gallega, de la que apenas la separa una décima.

Ese dato cobra valor al ponerlo en contexto con el mapa estatal. Las mayores subidas se concentran en vías muy condicionadas por políticas comerciales intensas o por peajes muy reducidos e incluso gratuidad en algunos tramos horarios, como ocurre con varias radiales de Madrid. La clasificación la encabeza la AP-7 Circunvalación de Alicante, con un espectacular repunte del 42,8% (gratuita desde el año pasado) seguida de las radiales de la capital de España Madrid-Navalcarnero, con un 18,6%; Madrid-Guadalajara, con un 13,8%; Madrid-Toledo, con un 13,4%y Madrid-Ocaña, con un 13,1%. No obstante tampoco está en igualdad de condiciones con otras autopistas, pues gozan de exenciones de pago en horarios nocturnos o partes del día. También sobresale la vía Alto de las Pedrizas-Málaga, con un 11,9% (cabe destacar que es gratuita vehículos para ligeros de 00.00 a 06.00 y para pesados, de 22.00 a 08.00). Frente a esas cifras, la evolución de la AP-53 resulta especialmente significativa porque logra acercarse al ritmo de la AP-9 sin apoyarse en un escenario tan favorable como el de otras concesiones que han disparado su demanda al calor de descuentos muy contundentes.

La comparación refuerza la idea de que la AP-53 ha entrado en una fase de crecimiento sostenido, acompasada con la gran arteria atlántica gallega. Que su tráfico aumente prácticamente lo mismo que el de la AP-9 sitúa a la conexión entre Santiago y el Alto de Santo Domingo en una posición llamativa dentro de la red estatal, sobre todo porque buena parte de las autopistas que más crecen lo hacen impulsadas por esquemas de peaje más ventajosos para los usuarios.

A ese comportamiento se suma otra novedad relevante del pasado año: la AP-53 incorporó por primera vez bonificaciones para sus usuarios. Ese estreno abre un nuevo escenario para la autopista, que hasta ahora no había contado con este tipo de incentivos y que encara el futuro con el doble argumento de haber ganado tráfico a un ritmo similar al de la AP-9 y de haber empezado a ensayar una política de descuentos para fidelizar conductores.

La vía Santiago-Dozón registró en 2025 una evolución claramente al alza y cerró el año con una media de 7.652 vehículos diarios, unos 357 más que en 2024, lo que supone un nuevo máximo histórico de uso de la autopista. El crecimiento fue además más intenso en el tráfico pesado, que alcanzó una media de 515 vehículos al día, 38 más que el año anterior, con un avance del 8%. Y todo ello, conviene indicar, teniendo en cuenta que las bonificaciones no empezaron a aplicarse hasta principios del mes de abril.

La circulación solo flojeó en enero y, a partir de ahí, mantuvo una tendencia ascendente durante el resto del ejercicio. El pico anual se alcanzó en agosto, con 9.078 vehículos diarios, mientras que el máximo de pesados se dio en octubre, con 571 al día. Además, el último tramo del año confirmó ese buen comportamiento, con subidas destacadas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El balance del año pasado deja así una imagen de consolidación del tráfico en esta autopista, ya con el efecto de las bonificaciones implantadas desde abril para los usuarios con telepeaje, que incluyen la gratuidad del viaje de vuelta en 24 horas y descuentos adicionales para los conductores recurrentes. Para acogerse a ellas es preciso que los vehículos dispongan del sietema de telepeaje.

El Ministerio de Transportes cifró en su momento en 2,9 millones el ahorro que supondían para los usuarios la aprobación de los descuentos en el transcurso del pasado año.