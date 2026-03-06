Suelo industral
La Xunta adjudica a Calitxo Escairiz la expropiación en Toedo
La empresa será la encargada de redactar la documentación precisa para liberar los terrenos necesarios para la ampliación del polígono
Redacción
La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso en la ampliación del parque empresarial de Toedo, en A Estrada, tras adjudicar el contrato para redactar el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para esta actuación. La intervención permitirá incrementar en 156.685 metros cuadrados la superficie actual del polígono, prácticamente duplicando su tamaño, dentro de un proyecto que cuenta con una inversión global superior a los 13 millones de euros.
El contrato ha sido adjudicado a la empresa Calixto Escairiz S.L., que será la encargada de elaborar la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación de las expropiaciones. Con este trámite, el gobierno autonómico avanza en el proceso de ampliación del parque empresarial estradense, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico del municipio.
La actuación busca responder a la demanda de suelo industrial existente en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Empresarios y compañías vienen reclamando desde hace tiempo más espacio para poder instalar nuevas industrias o ampliar las ya implantadas y mejorar su capacidad productiva.
La actuación puede facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales y favorecer el crecimiento del tejido industrial de A Estrada. En este sentido, habrá más parcelas disponibles, lo que ayudará a reforzar su papel como uno de los principales espacios para la actividad económica y la generación de empleo en la comarca.
