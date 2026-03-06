8-M
Teatro, poesía y homenaje para celebrar el Día de la Mujer en A Estrada
redacción
El Concello de A Estrada centrará su programación con motivo del Día Internacional de la Mujer en la entrega del Premio Honorífico ao Labor das Mulleres, que en esta edición reconocerá la trayectoria de las hermanas estradenses Pili, Ana y Marga Porto Carballo, responsables del restaurante y hostal A Bombilla. El acto tendrá lugar este domingo, 8 de marzo, a las 19.00 horas en el MOME, con entrada libre para el público, y estará conducido por la periodista estradense Laura Filloy Martínez. En él también intervendrán la directora del Centro de Información á Muller (CIM), y la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar. El cierre del acto, sin embargo, estará a cargo del alcalde. Gonzalo Louzao.
Junto a esta entrega, los departamentos municipales de Cultura y Servizos Sociais han organizado varias propuestas culturales vinculadas al 8-M. La primera de ellas llegará este sábado, 7 de marzo, al Teatro Principal, donde a partir de las 20.00 horas se representará la obra Alice wants to, de Bengala Teatro Físico.
La obra narra la historia de una adolescente con problemas de drogadicción que, tras ser expulsada de un centro de menores, se reencuentra con su madre. Ambas tratan de sobrevivir en un contexto marcado por la exclusión social, los abusos y la pobreza, abordando cuestiones como la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres en determinados entornos.
La programación continuará el jueves 12 de marzo con el recital y presentación del libro La oración del mal, del escritor y músico vigués Francisco Castro. El acto comenzará a las 20.00 horas en el Teatro Principal y contará con la participación del estradense Pablo Chichas en una conversación con el autor. Además, Castro interpretará varios temas de su nuevo disco Cantos de amor e revolución, acompañado por el percusionista Valerio Araújo.
