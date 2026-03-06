Política
El PSOE que Urbanimo está paralizado y acusa al PP de mentir
Redacción
Forcarei
El PSOE de Forcarei acusó a la alcaldesa, Belén Cachafeiro (PP), de «mentir deliberadamente» sobre el funcionamiento del departamento municipal de Urbanismo. Los socialistas sostienen que en la actualidad el Concello no cuenta con técnico de Urbanismo ni con arquitecto municipal, por lo que, según denuncian, el servicio estaría paralizado. La formación señala que, en estas circunstancias, no se podrían emitir informes ni tramitar licencias urbanísticas. El PSOE insta al gobierno local a publicar el contrato o las facturas correspondientes al supuesto profesional que, según el PP, estaría prestando el servicio, y reclama transparencia.
