Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Donación

Proyecto solidario en el IES Losada Diéguez

Proyecto solidario en el IES Losada Diéguez | CEDIDA

Proyecto solidario en el IES Losada Diéguez | CEDIDA

Alumnos del IES Losasa Diéguez recaudaron 400 euros dentro de su proyecto Corazón Solidario. Esta recaudación fue entregada ayer a Cáritas Parroquial A Estrada. Participaron 22 alumnos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents