Premios del concurso ‘Verso en lúas’ del Aller

Los departamentos de Lingua galega, Lingua inglesa y Língua castelá del IES Ramón Aller Ulloa de Lalín fallaron los premios de la décimo quinta edición de su certamen Verso en lúas. El primer premio, concedido ex aequo, recayó en los estudiantes Vega Ferradás González y Martín Vázquez Pérez. Las bases establecían gratificaciones de 200 euros.