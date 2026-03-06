En adopción
Patiñas pide ayuda para operar a Silva, una podenca abandonada con la cadera rota
Llevaba tres meses por el monte hasta que un vecino la logró capturar con una trampa
La asociación Patiñas da Estrada lanzó ayer una petición de colaboración para poder ayudar a Silva, una podenca de un año que llevaba tres meses deambulando por el monte hasta que pudo ser rescatada. La perra tiene la cadera rota y seguramente mal soldada, por lo que tendrá que ser operada por un tramatólogo para volver a andar.
Desde la entidad que cuida de manera desinteresada por el bienestar de los perros y gatos abandonados en el municipio explicaron que la podenca tenía miedo a los humanos y no se dejaba coger. Al final pudo hacerse gracias a un vecino que construyó una jaula trampa. Posteriormente se le buscó una casa de acogida temporal donde evoluciona bien y se ha mostrado como una perra dócil.
El problema está en su mal estado físico. «Casi no puede andar, tanto por el miedo como por su lesión. Tras realizarle radiografías, se ha confirmado que tiene la cadera destrozada. Estamos valorando llevarla a un traumatólogo, que quiere verla en persona para estudiar la posibilidad de operarla, aunque la fractura haya soldado mal. Después necesitará rehabilitación, con todo lo que ello implica a nivel de cuidados y gastos», explican desde Patiñas. «Necesita una familia definitiva: responsable, comprometida, dispuesta a asumir los gastos veterinarios y de rehabilitación y, sobre todo, que tenga la paciencia y el amor necesarios para ayudarla a confiar y ser feliz por primera vez».
Para más información está el teléfono 624 584 986 (solo WhatsApp). Para ayudar económicamente pueden hacerlo en el número de cuenta ES790049 0201272210125211..
