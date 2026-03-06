Óscar Val está dispuesto a conseguir terrenos para construir vivienda social

El nuevo alcalde de Agolada, Óscar Val, presidió ayer su primer pleno –el de organización será en 10 ó 15 días– y mostró una actitud con la oposición y, sobre todo, con el PP, mucho menos beligerante que su antecesor, Luis Calvo. Aunque el gobierno local de PAyJ solo apoyó dos de las doce mociones que presentaron los populares y el BNG, Val mostró su disposición a retomar varias propuestas en un futuro. Es el caso de la necesidad de incrementar la vivienda social en el municipio. Por la situación de las arcas municipales, Agolada no puede adquirir casas deshabitadas en el rural (como pedía el PP), pero una vez que se apruebe el Plan de Urbanismo y queden clasificados los suelos, «podemos mirar de mercar despois» terrenos y cederlos a la Xunta para construir vivienda social, como hizo Lalín.

Ampliación del cementerio municipal

Por el momento, PAyJ no prevé mejorar otras dotaciones, como la ampliación del camposanto municipal «porque hai outras cousas máis urxentes», indicó el regidor, y acometerá «pouco a pouco» la mejora de las pistas municipales. El PP presentó un listado de 142 viales con problemas en el firme y socavones, fruto del «abandono dos últimos tres anos», como señaló la portavoz, Carmen Seijas, que reclamó al ejecutivo local que ejecutase en Plan +Provincia 2025. Añadió que durante el bienio 2026-2027 la Diputación remitirá al Concello más de un millón de euros para este tipo de actuaciones, y el Plan Marco de la Xunta entregará otros 100.000 para inversiones. Desde el BNG, Susana Tato apuntó que alguna pista, como la de Zobra a Cristín, ya está reparada, y que algunas de la relación del PP no eran urgentes y que en realidad parecía un «listado electoral». Fue el detonante de un cruce dialéctico entre el PP y el BNG, y no fue el único. Carmen Seijas y Susana Tato se enzarzaron en otro momento del pleno durante la moción del BNG para el decreto de las dos parcelarias en trámite. «Conseguimos o estudio de iniciación, previo ao decreto, e que non caducase a Declaración de Impacto Ambiental. E vostedes estiveron desaparecidos ata o 2023», en referencia a la falta de ediles locales del BNG. Tato recordó que el partido está reclamando estas parcelarias en el Parlamento desde 2018. La petición de Tato para publicar ese decreto, entregar al Concello un cronograma con las obras y buscar una alternativa de reestructuración para Sexto y Brocos salió adelante con el apoyo de PAyJ.

Formación de plantilla para el SAF

Es cierto que hubo muchos reproches del PP a las mociones del Bloque porque muchas de las propuestas de Tato ya habían sido formuladas por los populares (como la dinamización de Os Pendellos o medidas para fijar población en el rural), pero los dos partidos de la oposición se apoyaron a la hora de votar, pese al freno de la mayoría de PAyJ. Este gobierno sí se sumó para sacar adelante por unanimidad la formación para trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar y una bolsa de empleo para cubrir bajas (de sus 24 trabajadoras, casi la mitad está de baja laboral) y la cesión de locales sociales a colectivos, propuesta por el PP, para que éstos puedan acceder a subvenciones para reforma.

Y de la misma forma que hubo reproches entre las dos portavoces de la oposición, también los hubo contra la gestión local. Unas críticas a los que Óscar Val respondió con retranca. «Eu estaba a la derecha del hombre», afirmó, cuando el PP le preguntó por qué cuando era teniente alcalde no daba explicaciones, o «que falla para que goberne eu e non vostedes, a pesar de que reformaron os Pendellos e tramitaron as parcelarias?. Ya en un tono más serio, en un momento del pleno dejó caer que él no estará el año que viene, año electoral, en el consistorio.

Planta de biometano

No salieron adelante las propuestas de aplicar el convenio por el que la Diputación castra colonias callejeras de gatos ni las ayudas a las comisiones de fiestas, ambas solicitadas por el PP «e que se daban porque o diñeiro viña da Deputación, en tempos de Costa Casares», apuntó Val. El regidor informó que ya se limpiaron los vertidos de restos de obra y mobiliario en una parcela municipal que carece de cierre cerca del Coto Coteimil y que no hay ningún expediente de compatibilidad urbanística a favor de la planta de biometano, sino un informe para levantar en esa parcela dos granjas de gallinas.