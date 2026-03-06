Lalín blinda su centro urbano por el XXX Rali do Cocido

El concejal de Seguridade Cidadá de Lalín, Pablo Areán, detalló en la mañana de ayer el operativo de movilidad y las restricciones que marcarán la celebración del XXX Rali do Cocido este fin de semana. El evento, que tendrá sus días grandes hoy y mañana, obligará a transformar la fisonomía habitual de varias zonas del municipio para garantizar la seguridad de participantes y público. La logística principal se concentrará, como es habitual, en el Polígono Lalín 2000 –donde las calles B y D albergarán el parque de asistencia con prohibición de estacionar– y en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, que funcionará como parque cerrado y meta de la prueba valedera para el Gallego de asfalto, afectando también al aparcamiento de la Rúa 50 de la localidad.

La gran novedad de esta edición llega hoy con el estreno de un tramo espectáculo urbano entre la Avenida Xosé Cuíña y la urbanización de O Regueiriño. Esta prueba obligará a cortar y prohibir el estacionamiento de vehículos desde las 14.00 horas de ayer en vías clave de la capital dezana como Escaldes-Engordany, Caracas y Habana. Para minimizar el impacto en los residentes, la organización de la prueba ha repartido tarjetas de acceso a garajes –validas hasta media hora antes del inicio de la competición a las 20.00 horas– y ha reservado el tramo bajo de la calle Molinera para que los vecinos puedan dejar sus vehículos fuera del perímetro de seguridad.

Tras la jornada de hoy centrada en el espectáculo urbano, mañana el Rali do Cocido se desplazará por todo el concello, con la llegada del primer participante a la meta del Pontiñas prevista para las 20.30 horas y la entrega de trofeos a partir de las 22.30 horas. Todo el evento estará bajo la supervisión de un amplio dispositivo compuesto por Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Silleda y diversas agrupaciones de Protección Civil. Ante la magnitud de la cita, Areán ha solicitado la máxima colaboración ciudadana, recomendando acudir a los tramos con suficiente antelación: «Pregamos prudencia e comprensión polas molestias que se poidan ocasionar na celebración dunha das citas deportivas máis concorridas e esperadas do ano».

El despliegue logístico para esta trigésima edición recupera sus emplazamientos estratégicos, situando el parque de asistencia en las calles B y D del Polígono Lalín 2000 y el parque cerrado en el estacionamiento del Pontiñas Gadis, espacios donde el aparcamiento quedará restringido de forma estricta hasta la conclusión del evento. La operatividad de la prueba se completará con la sede instalada en el edificio sociocultural de la Rúa Manuel Rivero, lo que obligará también a la reserva de plazas en las inmediaciones para atender las necesidades de la organización y los equipos técnicos durante todo el fin de semana.

Segunda jornada

La jornada de mañana concentrará la acción en los diferentes tramos repartidos por todo el municipio, culminando con la llegada del primer participante a la meta del Pontiñas Gadis en torno a las 20.30 horas. El cierre institucional de la cita tendrá lugar en el mismo centro comercial con la ceremonia de entrega de premios, prevista para las 22.30 horas, bajo la supervisión de un dispositivo de seguridad que integrará a Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Silleda y voluntarios de Protección Civil de Lalín y Piñor. El edil de Seguridade Cidadá de Lalín ha insistido en la importancia de que el público acceda con antelación a los tramos, recordando que «as medidas de seguridade serán especialmente estritas» para garantizar el éxito de la prueba con la que se alza el telón al Campeonato Xunta de Galicia de Rallyes-Recalvi.

Noticias relacionadas

Con todo listo para que los motores empiecen a rugir, el gobierno local de Lalín insiste en que el éxito de esta celebración deportiva depende de la colaboración entre aficionados y residentes. Pablo Areán ha reiterado la necesidad de respetar escrupulosamente las señalizaciones y las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en las zonas de mayor afluencia, con el objetivo de que Lalín vuelva a ser referente del motor autonómico sin incidentes. La presencia de la lluvia también será un factor más a tener en cuenta durante la prueba.