Forno critica la restricción de acceso a menores de 13 años a la biblioteca

El PSOE de Lalín le solicita al gobierno local a retirada inmediata del aviso colocado en la biblioteca municipal que impide que menores de 13 años puedan hacer uso de las instalaciones sin estar acompañados por un adulto.

Su portavoz municipal, Alba Forno, considera que esta decisión resulta incomprensible y contradictoria con el propio espíritu de las políticas públicas, cuyo objetivo es precisamente facilitar el acceso a la cultura, a la información y a la lectura desde edades tempranas. «É un servizo público esencial para o acceso á cultura, á lectura e ao estudo, polo que a biblioteca debe ser un espazo aberto para toda a cidadanía e especialmente para a infancia e a mocidade», señaló. Forno recordó que la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas establece que las administraciones públicas deben garantizar el acceso a las bibliotecas en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón de edad y, por lo tanto, el Concello la está incumpliendo.

Dice Forno que mientras las políticas públicas trabajan para acercar los pequeños a las bibliotecas, en Lalín se coloca un aviso que les impide entrar solos. «É un contrasentido absoluto”, advirtió y subrayó además que no existe ninguna ordenanza ni reglamento municipal que establezca esta limitación y por eso pide explicaciones inmediatas a la concejala de Cultura, Begoña Blanco.

«Se un menor de 13 anos entra só na biblioteca, que van facer? Van expulsalo? Van chamar á Policía? En base a que norma?», pregunta.