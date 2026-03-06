La «Flaquita» del estradense Gonzalo Pose se mete en la final del Campeonato de España de Hamburguesas

El estradense Gonzalo Pose volverá a cocinar en la final de un Campeonato de España de Hamburguesas. La última vez que lo hizo fue en 2024, cuando la «Old School 1980» presentada a concurso por Argentinos Burguer se terminó llevando un triunfo histórico. En esta ocasión sin embargo, Pose no participará representando al establecimiento familiar, sino con Flaco, el negocio que abrió el pasado mes de julio en Santiago de Compostela junto a su pareja, Vanesa Gómez. Allí fue donde nació la «Flaquita», la hamburguesa que ha sido elegida entre las quince mejores de España.

Pose participaba en el concurso de este año con dos opciones. Una de ellas era «Tribeca Tavern», la hamburguesa con la que se presentó al concurso con Argentinos Burguer. La otra, la «Flaquita», en la que admite que tenía menos esperanzas. «Me pilló totalmente por sorpresa. No contaba con clasificarme para la final, y menos con la 'Flaquita'. Me parecía que la 'Tribeca' era más de concurso», explica. «Tribeca es una hamburguesa con más matices aunque tiene ingredientes no gustan a algunos. En realidad creo que tiene los tres ingredientes más eliminados de las hamburguesas. El 50% de los clientes piden quitar el pepinillo y el 20% la cebolla. Si a eso le sumamos la mostaza, está claro que era una apuesta arriesgada».

Eso no pasaba sin embargo con la «Flaquita», que Pose califica como una evolución de la «Madrineta», la burguer que fue elegida como la mejor de Galicia el año pasado. «La Madrineta siempre fue una hamburguesa que se me quedaba pequeña, así que le fui metiendo cosas. Metí salsas, cebolla y pepinillo pero todo muy picado y con un encurtido muy sutil. Creo que es más una burguer para todos los públicos», valora.

Pose tendrá que participar el próximo martes en la gran final, donde preparará su propuesta para el jurado. Allí también sabrá si la «Flaquita» es la mejor de Galicia, ya que este año y por sorpresa hay dos finalistas de la comunidad: la «SaboRosa», una burguer de Bágoa Gastrobar de Ourense, también está entre los quince mejores y todavía no se sabe cuál de las dos gallegas tiene más puntuación.

Pase lo que pase en Madrid, Pose se mostró contento por estar una vez más en la selección final. «En los últimos tres años estuvimos dos veces en la final y en la otra fuimos los mejores de Galicia. Creo que eso dice mucho de nosotros y demuestra que a la gente le gusta lo que hago y como preparo las hambuguesas. Eso te hace sentir bien y apoyado», afirma un hombre que siempre decidió ir al margen de las modas. «A veces ser fiel a tu estilo tiene recompensa. Yo no sigo modas. Nunca hice hamburguesas con Kit Kat, ni con cheddar, ni con crema de Lotus... ni otras cosas que se hacen ahora. Soy más de tradición que de modas. Me gusta tener un criterio propio y un sentido a la hora de crear una hamburguesa. Hay ocasiones en las que hay que ir a contracorriente», resumió.

No tuvo la misma suerte la propuesta presentada a concurso por la Tapería Siglo XXI de Lalín. La bautizada como «La N.º 23» no ha entrado dentro de los finalistas del campeonato de España.