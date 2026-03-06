Una demanda histórica con final feliz
Cerdedo-Cotobade y Forcarei amanecieron ayer con una noticia largamente esperada. La dotación de una ambulancia del 061 pone fin a una larga lucha vecinal que terminó encontrando el necesario apoyo a nivel político. Los protagonistas analizan este logro y el largo camino recorrido
«Foron moitos anos dando por saco pero ao final conseguímolo. Foi un triunfo da plataforma e de todos os veciños coa axuda do alcalde». Con estas palabras valoraban ayer desde la plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública la noticia publicada ayer en FARO sobre la aprobación de una ambulancia del 061 para el PAC de Cerdedo. Se trata de una demanda histórica en Cerdedo y Forcarei, avivada cada poco por nuevos incidentes en los que el tiempo de respuesta de los servicios de urgencias sanitarias estaba lejos de los ratios marcados.
«Puxemos en marcha a plataforma co Covid pero nos últimos anos centramos as nosas peticións na necesidade de ter unha ambulancia en Cerdedo. É un tema que se ven reclamando fai tempo pero estaba un pouco parado a pesar de que é un punto negro evidente», recuerdan desde la asociación, quienes se mostraron sorprendidos por el respaldo vecinal que encontraron. «Todos os veciños estaban unidos nesta loita. Todos sabían que esta ambulancia era necesaria. Nós fomos o receptáculo desas queixas para levarllas ao alcalde. Grazas a iso conseguimos implicar a todos os grupos políticos do Concello de Cerdedo-Cotobade e ao noso alcalde Jorge Cubela», afirman.
Jorge Cubela
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, fue una figura clave en este logro, recogiendo las peticiones vecinales para reclamar ante la Consellería de Sanidade y ante el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la necesidad de acabar con esta situación. Solo unos meses después de sus gestiones, esa ambulancia es una realidad. «Sei que era unha demanda histórica e que eu represento a todos os veciños e teño que atender as súas demandas. Teño claro que a dotación desta ambulancia é unha prioridade para o meu goberno e ansío un desenlace positivo”, manifestó el regidor local, destacando que los datos respaldaban las demandas de los vecinos. «As isocronas son as que son e unha ambulancia cos actuais números está totalmente xustificada”, sentenció.
Belén Cachafeiro
La dotación de esta nueva ambulancia también supondrá un cambio importante para el municipio vecino, Forcarei, cuya alcaldesa, Belén Cachafeiro, aplaudía ayer la noticia. «Que esta ambulancia apareza xa nos pliegos de contratación é o primeiro paso para que o PAC de Cerdedo teña unha ambulancia que todos consideramos necesaria. Esto reforzará os servicios do PAC en toda a zona», manifestó la regidora, quien alabó las gestiones realizadas por Cubela y agradeció a la consellería que tuviese en consideración las peticiones de los vecinos. «Cando regresamos ao goberno fai sete meses este era un dos grandes temas que tiñamos sobre a mesa xunto con Cerdedo. Era unha cuestión que Cubela levaba tempo reclamando e que, por suposto, apoiamos desde o principio», recordó la alcaldesa forcaricense en su valoración.
