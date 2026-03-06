En solo cuatro días, el litro de gasóleo sube hasta 32 céntimos por la guerra

Los precios de los combustibles están subiendo desde comienzos de año, pero el conflicto en Oriente Medio disparó las alertas este lunes sobre el progresivo encarecimiento del gasóleo y de la gasolina en unos 15 céntimos a lo largo de la semana. Lo que comenzó siendo un aviso a través de mensajes reenviados de whats app entre transportistas se cumplió, jornada a jornada, en el sitio web geoportalgasolineras.es, donde podemos consultar el valor de combustible por municipio. Ayer, el gasóleo se había encarecido no solo 15, sino hasta 32 céntimos, según el tipo de estación, y la gasolina había subido su cotización en 20 céntimos.

Solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que llegan a España pasan por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán. Las patronales, gracias a que compran en otros mercados, apuntan que de momento no hay desabastecimiento, pero las subidas en el mercado mayorista obliga a trasladar esa alza a los rótulos de las gasolineras. Viajemos en el tiempo, y con gasóleo, hasta el lunes 2 de marzo: por entonces el precio más barato, a 1,339 euros por litro, estaba en las cooperativas de Campodeza y Cobideza, en Lalín, así como en la rodeirense de O Rodo, Aira en Silleda y Coafor, en Forcarei. La estación de SBC en la PO-841, en A Estrada, también cobraba el litro de gasóleo a 1,339 euros. Un tanque suele llevar 50 litros, así que llenarlo en estos puntos nos costaría 66,95 euros. Pero a comienzos de semana podíamos pagar hasta 12 euros más, en concreto, 78,45, si repostásemos en la gasolinera de Repsol en la rúa estradense de San Pelayo (a 1,569 euros el litro) o casi 78, en Galp, también en A Estrada (a 1,559).

Este jueves, la cooperativa Aira seguía figurando entre las estaciones más competitivas para repostar, pero aún así tuvo que subir su precio en 10 céntimos por litro, y llegó a los 1,439, el mismo que puede ofertar la gasolinera libre en la rúa da Botica de Lalín. Las demás cooperativas encarecieron el gasóleo hasta en 26 céntimos, como en O Rodo. Fue mayor el incremento de Staroil, de 32 céntimos en 4 días, o de O Rodo, de 26 céntimos. Ayer, repostar en la estación más cara o en la más barata de la zona podía suponer pagar más de 89 euros o casi 72, es decir, casi 18 de diferencia.

Esa tensión en el mercado mayorista explica que ni las cooperativas ni las gasolineras libres (que no están vinculadas a ninguna compañía petrolera) ni las de bajo coste (que ahorran en personal) puedan mantenerse ajenas al incremento. Y esa subida se da también en la gasolina, aunque sea menor que en el gasoil porque éste tiene un consumo mucho mayor en el sector del transporte. Por eso ha recortado diferencias con el precio del gasóleo desde comienzos de semana.

Geoportal gasolineras indicaba el lunes que la gasolina de 95 octanos tenía en las comarcas una horquilla de precios de entre los 1,369 euros por litro de la cooperativa ganadera de Gresande y los 1,389 de Cobideza en Silleda (en Lalín no dispone de datos) hasta los 1,589 de Valcarce, en Rodeiro, y los 1,595 de Repsol en San Pelayo, en A Estrada. ¿Cómo se traduce esto al querer llenar el tanque del coche? Pues que el lunes pagaríamos entre 68 y 69 euros en las cooperativas, pero ya rebasarían los 79 en las estaciones más caras.

Ayer, esa diferencia de 11 euros según la gasolinera se mantenía, pero con precios más elevados. La estación más barata ya no marcaba 1,369 euros ni estaba en Gresande, sino en la rúa da Botica de Lalín y con 1,479 euros (13 céntimos más), y las más caras son los 1,699 euros por litro de Staroil en el polígono Lalín 2000 y los 1,669 tanto en Loimil Gas como en el casco de Rodeiro. Son hasta 10 céntimos de subida en relación a la más cara del lunes. Y en casos, como la de Gresande la subida de la gasolina en 4 días fue escalonada y de 19 céntimos.

Diferencia según la ubicación

Ocurre desde siempre, y durante esta escalada de precios ha vuelto a pasar: una misma compañía varía sus tarifas según la ubicación de la gasolinera y la densidad de tráfico (y potenciales clientes) de la carretera. Por eso Repsol tiene diferencias de hasta seis céntimos por litro en gasóleo (son 3 euros si se llena el tanque), y Galp sube cinco céntimos en gasolina de 95 si la estación es la de A Estrada.