Crespo anuncia medidas contra las fiestas que generen molestias vecinales

El alcalde de Lalín anuncia medidas contra la celebración de fiestas promovidas por colectivos o particulares que generen molestias a los ciudadanos, sobre todo por ruidos hasta altas horas de la madrugada. Las quejas de vecinos se suceden desde hace tiempo, con el Campo da Feira Vello, como el epicentro de una actividad lúdica que residentes en la zona consideran que excede lo razonable por acumulación de eventos. Admiten que estas molestias son asumibles en las fiestas patronales u otros eventos tradicionales, pero no que el Concello autorice tantas celebraciones con música que rebasa los límites establecidos en la normativa vigente.

En una entrevista radiofónica el mandatario subrayó que el ayuntamiento debe velar porque los eventos ruidosos molesten lo menos posible a los vecinos. «É permisible que o día dunha festa poida haber algo máis de ruído máis do permisible pero fóra do Cocido e das Festas de Lalín esto ten que estar regulado, aínda que sexan particulares». Admite el regidor que se ceden infraestructuras montadas por el ayuntamiento a particulares para fiestas al tiempo que asegura que en casos «que non están cumplindo co que nos din». Por eso avanza que apuesta por la regulación de estas actividades «e se non poñerlle as correspondentes sancións». En este sentido añade: «Non é normal que se poña un evento a funcionar, por moi privado que sexa, e que haxa música ás seis e media da mañá porque a xente ten necesidade durmir porque ao día seguinte hai que traballar. Hai que corrixir unha serie de cousas e nalgún caso incluso algunha cousa se poderá suprimir», avisa.

El primer edil puso como ejemplo la celebración, el sábado pasado en el Campo da Feira Vello, de una concentración ecuestre que remató con una velada musical hasta las siete de la madrugada. Como ya había avanzado su gobierno días atrás, el evento no tenía autorización municipal para la verbena. «Haberá en todo caso que sancionalos; o ruído é algo habitual nos pobos e hai que arreglalo dalgún xeito, intentando esa conciliación entre o que fai falta desde o punto de vista do ocio e o descanso dos veciños», manifestó.

Eclipse

Noticias relacionadas

Por otro lado avanzó gestiones para la localización del visionado del eclipse de sol de agosto con Lalín entre los Destino Starlight. Además de esta actividad se programarán otras relacionadas con la astronomía que puedan generar un retorno económico.