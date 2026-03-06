El Concello limita el uso de las plazas para farmacia

El Concello da Estrada ha iniciado el pintado de nuevas plazas de estacionamiento de uso exclusivo para farmacias, un total de ocho en el municipio, con un tiempo máximo de parada de diez minutos y destinadas únicamente a quienes acudan a estos establecimientos sanitarios. La medida, que comenzó a ejecutarse en la calle Pérez Viondi, busca facilitar el acceso rápido a la medicación, especialmente a personas con movilidad reducida, edad avanzada o que padecen alguna dolencia.

El gobierno local responde así a una petición histórica del sector farmacéutico y pretende mejorar la accesibilidad a un servicio considerado esencial. Los trabajos de señalización horizontal arrancaron esta semana y continuarán en los próximos días, siempre condicionados por la meteorología, con el objetivo de que las plazas puedan comenzar a utilizarse cuanto antes.

Las nuevas zonas de estacionamiento estarán situadas en puntos próximos a las farmacias y contarán con una señalización específica para facilitar su identificación. El pavimento se pintará con fondo blanco y una cruz verde, símbolo asociado a la atención farmacéutica, mientras que la señalización vertical incluirá la indicación de aparcamiento junto con la misma cruz verde y la limitación temporal de diez minutos.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha aprovechado el inicio de los trabajos para aclarar el funcionamiento de estas plazas. El jefe del cuerpo, Javier García, subrayó que su uso está estrictamente vinculado a acudir a la farmacia. «Está destinada exclusivamente a los clientes de farmacias. No vale que una persona estacione para ir a la farmacia y al banco», explicó el responsable policial.

Noticias relacionadas

La limitación temporal, añadió, busca garantizar la rotación de vehículos para que el mayor número posible de vecinos pueda beneficiarse de estas plazas. «Lo que se busca es que estas plazas lleguen al mayor número de usuarios posible», insistió García, quien recordó que incluso si la gestión en la farmacia se resuelve en menos de diez minutos, el conductor no puede aprovechar ese tiempo restante para acudir a otro establecimiento.