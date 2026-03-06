El Concello humanizará la zona de capilla de Meilide

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha autorizado el proyecto de humanización del entorno de la capilla de Meilide, situada en el lugar del mismo nombre, en la parroquia de Cerdedo, dentro del municipio de Cerdedo-Cotobade. La actuación–promovida por el Concello– permitirá mejorar el espacio que rodea este conjunto patrimonial con el objetivo de poner en valor la capilla y favorecer su conservación.

Las obras se desarrollarán en el área de protección de varios elementos catalogados en el planeamiento municipal, entre ellos la Capela da Virxe de Loreto, el cruceiro situado junto al templo y un hórreo tradicional. Debido a esta circunstancia, la intervención requería la autorización previa del departamento autonómico competente en materia de patrimonio cultural.

El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Pidre Mosquera, contempla principalmente la mejora de los pavimentos del entorno, ya que actualmente, el área presenta viales de aglomerado asfáltico en mal estado de conservación. A mayores, también incorpora un canal de drenaje de aguas pluviales ejecutado en hormigón en la fachada sureste de la capilla.

La intervención prevé sustituir el asfalto por un pavimento de adoquín granítico en la zona frontal del templo, incorporando también un nuevo canal de recogida de aguas pluviales realizado en el mismo material. En los viales perimetrales se ejecutará un pavimento continuo de hormigón con acabado lavado, mientras que se mantendrán las zonas ajardinadas existentes para preservar la imagen tradicional del entorno y su integración paisajística.

La autorización incluye varias condiciones destinadas a garantizar la protección de los elementos patrimoniales durante las obras. Entre ellas figura la obligación de informar al personal de los trabajos sobre la presencia de bienes catalogados, extremar las precauciones en el uso de maquinaria y evitar cualquier afección a muros tradicionales, afloramientos rocosos u otros elementos de valor histórico presentes en el entorno de la capilla.