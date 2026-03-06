Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Competencia para la Farola de A Estrada

Competencia para la Farola de A Estrada | S.P.

La firma Habita Inmobiliara y Seguros Helvetia inauguró ayer su nueva sede en la plaza de la Farola. El antiguo Banco Simeón ha sufrido una reimpresionante reforma que está dando que hablar por su iluminación.

