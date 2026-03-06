El BNG de Lalín apuesta por un transporte que iguale el flujo rural y urbano

El BNG de Lalín ha reclamado la puesta en marcha de una red de transporte municipal en la localidad para conectar las parroquias, denunciando la brecha de servicios existente en la actualidad a su parecer entre el casco urbano y el rural del municipio. La responsable local, Mari Fernández Sanmartín, recordó que esta medida forma parte de su propuesta de un Pacto Local polo Rural, diseñada para garantizar la movilidad de las más de 9.000 personas que residen en estos núcleos. Según Sanmartín, «o BNG entende Lalín coma un todo, diverso pero un todo no que uns precisamos doutros e garantir a vertebración do noso territorio é un obxectivo irrenunciable dun goberno de Lalín responsable», explica.

La formación nacionalista de la capital dezana tilda de «parches electoralistas» las políticas del PP en el Concello y en la Xunta de Galicia, criticando un sistema de transporte «que fai augas por todos lados». Fernández reprocha al gobierno de Crespo que «só se acorda do rural de Lalín unha vez cada catro anos, e a escasos dous meses das eleccións, para anunciar máis parches co transporte escolar ou liñas cara Santiago», concluyendo que «ten que rematar o tempo de tratar a rural de Lalín coma veciñanza de segunda». La responsable local del BNG de Lalín insta a igualar «dunha vez por todas», igualar los servicios y la calidad de vida de los lalinenses.