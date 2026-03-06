Más de 50 marcas y saldos de hasta el 60% en la Feria de Oportunidades

La doble cita ferial de A Estrada, que reunirá la 14ª Feira de Oportunidades do Comercio y la 72ª Feira de Antigüidades, contará con la participación de 50 firmas expositoras y se celebrará del 13 al 15 de marzo en el recinto ferial del municipio. El evento ocupará tres pabellones y se consolida como una de las primeras grandes citas comerciales del calendario comarcal.

La convocatoria cumplirá con la normativa vigente, con dos tercios de los expositores pertenecientes al comercio local estradense, mientras que el tercio restante procederá de concellos cercanos. Por su parte, la Feira de Antigüidades reunirá a firmas especializadas de ámbito autonómico. Además, habrá representación del sector de la automoción con Talleres Louzao.

Los visitantes podrán encontrar descuentos que alcanzarán el 60% en sectores como calzado, textil, mobiliario, electrodomésticos o descanso. Además, durante el certamen se sorteará entre el público una veintena de lotes promocionales cedidos por las empresas participantes.

Como novedad, el evento contará también con la participación de la asociación Sabores da Estrada, que agrupa a productores agroalimentarios locales para promover el consumo de proximidad.

La feria abrirá el viernes 13 de marzo de 16.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita, mientras que el sábado y el domingo el horario será ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.