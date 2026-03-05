La venta de madera y resina aumenta en cinco años gracias al pino de California

La corta de madera en el distrito forestal Deza-Tabeirós durante el año pasado alcanzó los 520.577 metros cúbicos, que son 193.461 por encima de los 327.116 de 2020, el año de la pandemia. Este aprovechamiento forestal engloba a montes privados y públicos, y es importante señalar también el incremento en relación a 2024, donde la cifra marcó 376.954 metros cúbicos (m³). Los datos pueden consultarse en la web del IGE.

En febrero de 2021 la Consellería do Medio Rural publicó en el DOG los modelos silvícolas y de gestión forestal, indicando además los turnos de rareos, claras y talas definitivas de cada especie forestal, según su destino. Y estos plazos pueden explicar esa diferencia entre 2020, 2024 y 2025, pero también están detrás otras cuestiones como la demanda de madera para la construcción. En edificación se emplean sobre todo distintas variedades de pino. En el caso del Pinus radiata, conocido como pino de California, su destino son los tableros contrachapados y los revestimientos de madera, así como la obtención de pasta de papel. Crece antes que otras variedades como el Pinus pinaster y el Pinus sylvestris, así que también puede cortarse antes: entre los 20 y los 30 años si es para trituración, y entre los 30 y los 35 si se destina a chapa.

Este rápida disponibilidad y el hecho de poder hacer clareos para eliminar pies poco desarrollados o con peor forma como muy tarde a los 7-8 años, eleva el volumen de cortas de madera de pino radiata, con 115.008 metros cúbicos en el distrito forestal 16, por encima de los 584 de O Condado-A Paradanta, los 12.081 de Vigo-Baixo Miño y los 6.714 de Caldas-O Salnés. Es más, nuestro distrito es el único de los cuatro de la provincia que aumenta su aprovechamiento en comparación con 2020: por entonces, el pino radiata produjo 4.695 metros cúbicos en O Condado (casi 10 veces más que ahora); 26.974 en Vigo-Baixo Miño (más del doble) y 8.860 en Caldas (2.000 m³ más).

Diferencia entre rareos y claras

Tenemos que distinguir entre los clareos/rareos ya mencionados y las claras, que sirven para talar pies y reducir la densidad de la finca antes de la tala final. Sus plazos también varían según la especie y variedad. En el caso del pino de California, Medio Rural permite una clara entre los 10-15 años si hablamos de madera para triturar, y dos en la que se empleará para chapa: una entre los 10 y 15 años de la plantación, y la segunda entre los 15 y los 25. Estos intervalos ya nos dan una idea de ese rápido crecimiento.

Por detrás del incremento del pino de California se coloca la madera de Pinus pinaster, conocido también como pino resinero, marítimo o del país. Su producción en cinco años sube en el distrito forestal en 63.232 m³ para colocarse en los 231.323. Eso sí, aunque se eleva menos que el radiata este volumen total de madera supera a los 115.000 mencionados de pino de California. ¿Por qué? Porque el pino del país tiene más usos: tanto la construcción como la fabricación de muebles y la industria del papel. Además, su resina se emplea para obtener derivados de aceites, barnices y productos químicos. Si su destino es la trituración el rareo puede acometerse entre los 8 y 10 años de siembra, la primera clara no puede realizarse hasta los 12-20 años de plantarse los pies, y la segunda ha de ser entre los 15 y los 25. La tala final se acometerá cuando los pies tengan entre 25 y 35 años.

Si son plantaciones de pino para sierra y chapa, el rareo ya puede acometerse antes, entre los 3 y 6 años, pero esto supone esperar a la primera clara hasta los 15-18 ejercicios posteriores a la plantación, y la segunda a los 20-25. La tala final es la más tardía en todas las variedades de pino, al no pode realizarse hasta los 35-40 años. La normativa de Medio Rural para las plantaciones de pino del país que producen madera técnica a turno corto permiten un rareo antes de los 8 años, dos talas intermedias a los 10 y a los 15 años, y la corta definitiva a los 25.

De todas las variedades de esta conífera, es el Pinus sylvestris el que ofrece una madera de más alta calidad y resistencia, muy valorada en construcción para vigas y tablones. Pero esa resistencia tiene un precio, que se mide en tiempo: su crecimiento es bastante más lento y, aunque pueden realizarse rareos antes de los cinco años y entre los 15 y 30, así como claras cada 5 ó 10 años, la tala final no se acomete hasta los 60 años de la plantación, o incluso los 100. Por eso en el distrito forestal solo se cortaron el año pasado 512 metros cúbicos (en 2020 fueron 30). La cifra solo está superada por los 724 de O Condado (17), y supera las 12 de Vigo (304 en 2020), y las 10 de Caldas (26).

90 años de espera para frondosas caducifolias

Los 520.577 m³ de aprovechamiento maderero total incluyen otras coníferas y plantaciones de frondosas. Dentro de éstas, las frondosas caducifolias marcan cierto descenso, al pasar de los 14.897 metros cúbicos de 2020 a los 14.330 del año pasado. Dentro de las frondosas caducifolias tenemos a robles, hayas, castaños, abedules, chopos, arces, nogales y fresnos. Aunque en 2024 produjeron más madera que en 2025, con 17.331 metros cúbicos, superan con comodidad a los otros tres distritos, donde su aprovechamiento no rebasa el millar de m³. En las fincas de roble común pueden realizarse dos o tres claras, y la tala final deberá esperar a los 90-120 años.

Plantaciones ilegales de eucalipto en los Sobreirais do Arnego, denunciadas por vecinos de Palio y Rodís. / Cedida

156.000 metros cúbicos de eucalipto

La variedad Eucalyptus spp produjo 155.978 metros cúbicos de madera, casi 46.700 más que en 2020. A nivel provincial, sube el aprovechamiento de esta frondosa no caducifolia, pasando en cinco años de los 538.783 a los 567.624 metros cúbicos. El Eucalyptus globulus puede talarse entre los 12 y los 16 años (cuando en otras especies aún se realizan claras a esas edades) al destinarse su madera para pasta. Si la madera es para sierra, la tala se realiza entre los 25 y los 30 años.